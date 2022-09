Ecco dove vedere i TIM Music Awards 2022 in streaming e in TV: due serate di grande musica condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

L’estate sta per giungere al termine ma c’è ancora un grande evento legato alla musica da vedere: i TIM Music Awards 2022. Sono ormai giunti alla sedicesima edizione, diventando un appuntamento fisso del mese di settembre (fino al 2019 andavano in onda nel mese di giugno, dal 2020 hanno invece traslocato a settembre): anche questa edizione va in scena dalla splendida location dell’Arena di Verona e i conduttori sono ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Vediamo ora dove vedere i Music Awards 2022 in streaming e in TV per non perdersi nemmeno una delle tante esibizioni dei vari artisti.

Dove vedere i TIM Music Awards 2022 in streaming, in TV e dove ascoltarli in radio

I TIM Music Awards 2022 vanno in onda in due serate: la prima venerdì 9 settembre, la seconda e ultima sabato 10 settembre. A trasmettere in diretta le due puntate è Rai 1 in prima serata a partire dalle ore 20.35 circa. La puntata di venerdì è preceduta dallo speciale Aspettando i Music Awards 2022. Le prime cinque edizione dell’evento musicale erano state sempre trasmesse in diretta da Italia 1, dal 2012 i diritti sono invece passati alla Rai.

Cantante sul palcoscenico

Oltre che in diretta TV, i TIM Music Awards 2022 possono essere anche seguiti alla radio sia su Rai Radio 2 che su Radio Italia.

E invece, dove vedere i TIM Music Awards in streaming (e gratis)? La diretta streaming delle due serate è garantita da RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita, a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, collegandosi al sito internet, ma anche da smartphone e tablet scaricando l’App ufficiale.

