Arrivano, con la sedicesima edizione, i Music Awards 2022: dai cantanti agli ospiti, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sono uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, o meglio, di fine estate: di che cosa parliamo? Dei Music Awards che tornano con la sedicesima edizione e, ancora una volta, vanno in scena della splendida location dell’Arena di Verona (l’Arena, con questa, ha ospitato 12 delle 16 edizioni, le altre 4 sono state a Roma). A condurre i TIM Music Awards 2022 sono ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada: le puntate sono in totale due, la prima in onda venerdì 9 settembre, la seconda e ultima sabato 10 settembre.

TIM Music Awards 2022: i cantanti

Ma chi vedremo esibirsi sul palco dell’Arena di Verona ai TIM Music Awards 2022? I cantanti protagonisti sono tutti i principali che ci hanno accompagnato durante l’estate con la loro musica:

Alessandra Amoroso, Ariete, Bresh, Chiello, Dargen D’Amico, Gigi D’Alessio, Irama, Fedez, Elodie, Marracash, Salmo, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Riccardo Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari, La Rappresentante di Lista, Lele Blade, Luchè, Fabri Fibra, Elisa, Elettra Lamborghini, Mara Sattei, Modà, Madame, Mahmood,Nek, Rkomi, Brunori SAS, Lazza, Paky, Gianni Morandi, Blanco, Rhove, Shablo, Riccardo Cocciante, Rocco Hunt, Guè Pequeno, Sangiovanni, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Coez, Max Pezzali, Marco Mengoni, Tananai e Jovanotti.

TIM Music Awards 2022: gli ospiti

Oltre ai vari artisti elencati in precedenza, sul palco dell’Arena di Verona, nel corso delle due puntate dei TIM Music Awards 2022, vedremo salire al fianco di Carlo Conti e di Vanessa Incontrada anche una serie di ospiti non provenienti dal mondo della musica.

Tra gli ospiti di questa edizione dell’evento musicale troviamo infatti: le presentatrici Antonella Clerici e Andrea Delogu, gli attori Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, i conduttori Alessandro Cattelan, e Stefano De Martino.

