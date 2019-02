Carnevale da trascorrere in Italia o all’estero? Ecco alcune idee per scegliere il luogo in cui festeggiare secondo le proprie esigenze.

Come ogni anno c’è grande attesa per l’atmosfera di magia e giocosità che il Carnevale porta con sé. In questo periodo dell’anno, infatti, non solo i piccini ma anche gli adulti hanno la possibilità di trasformarsi nel personaggio da sempre sognato. Il Carnevale 2019 si festeggerà da giovedì 28 febbraio a martedì 5 marzo, appena prima del mercoledì delle Ceneri.

Carnevale di Venezia ma non solo: dove andare in Italia

Lo stivale è tappezzato da nord a sud di eventi dedicati al Carnevale, pensati per tutti i gusti. Tra i luoghi più frequentati eccone tre selezionati rispettivamente al nord, al centro e al sud:

Venezia.Quello di Venezia è sicuramente uno dei carnevali più famosi in tutto il mondo. Il momento più atteso si tiene la seconda domenica di Carnevale e coincide con il Volo dell’Angelo.Come da tradizione sarà la Maria vincitrice del Carnevale precedente, nel caso del 2018 Erika Chia, a vestire i panni dell’Angelo per il successivo, aprendo ufficialmente i festeggiamenti in Piazza San Marco. Quest’ultima sarà attraversata dal Corteo del Doge che anticiperà lo spettacolare volo dell’Angelo.

Fonte foto: https://www.facebook.com/carnevaleveneziaofficialpage/?ref=page_internal

Viareggio.Capitale italiana del Carnevale da 146 anni, quest’anno sarà il Jova Beach Opening Track ad aprire ufficialmente i festeggiamenti sabato 9 febbraio. Il carro, fuori concorso, prevede anche un palco/consolle dove si esibiranno cinque tra i più affermati dj italiani. Sui viali del mare di Viareggio sarà possibile ammirare i meravigliosi carri in cartapesta ispirati, quest’anno, al tema della donna.

Ivrea. Impossibile non citare una delle feste più particolari della penisola italiana. Quello della cittadina piemontese è noto per essere quello della battaglia delle arance. Pare che il Carnevale di Ivrea risalga al MedioEvo e che ognuna delle sue tradizioni si sia tramandata di secolo in secolo, fino ai giorni nostri.



Folklore e storia danno vita a giorni di festa per le vie della città: la battaglia delle arance è come detto il momento più celebre. Per tre giorni, da domenica a martedì grasso, la sfida è tra gli aranceri a piedi e gli aranceri sui carri. I primi senza protezione, a simboleggiare il popolo, i secondi protetti da maschere.



Putignano: Si tratta di uno dei Carnevali più antichi d’Europa, nel 2019 giunto alla 625esima edizione. I festeggiamenti hanno inizio con lo scambio del cero e le Propaggini. Si tratta di una tipica recita in rima in dialetto dove protagonisti assoluti della satira sono i potenti. Quest’anno, non a caso, il tema scelto è Satira e Libertà.

Carnevale 2019 all’estero: dove andare per festeggiarlo

Dalle origini del Carnevale, i paesi di tutto il mondo in quest’occasione si uniscono in un abbraccio collettivo dai colori vivaci. Sbirciando al di fuori dell’Italia ecco alcune mete dove poter festeggiare:

Nizza, Francia. Il carnevale di Nizza è la più importante manifestazione invernale della Costa Azzurra che attira visitatori e turisti da ogni angolo del pianeta.

Nizza, in occasione del Carnevale 2019 celebrerà il centenario degli Studios de la Victorine che, dal 1919 ad oggi ha visto la presenza di artisti come Alfred Hitchcock, Woody Allen e Marcel Camè.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/ViaggiandoNellEvento/

Basilea, Svizzera. La Basler Fasnacht costituisce la maggiore festa popolare di tutta la svizzera. Il momento più atteso è la sfilata di partecipanti singoli e di gruppi mascherati, impegnati a suonare tamburi e pifferi lungo i pittoreschi vicoli del centro.

Santa Cruz de Tenerife, Spagna. Si tratta del secondo carnevale più importante del mondo dopo quello brasiliano. La festa si svolge in stile caraibico con il prestigioso concorso delle scuole di samba.

Rio de Janeiro, Brasile. Nato nel 1723, il carnevale di Rio è uno degli eventi più colorati e seguiti al mondo. Il momento culminante è rappresentato dal Samba Show di Rio che si svolge ogni anno al Sambodromo della città. I festeggiamenti, tuttavia, coinvolgono tutta la città dal giovedì al martedì grasso giorno e notte. Il carnevale di Rio, da sempre, attrae decine di migliaia di persone da tutto il mondo ed è seguito da milioni di spettatori a livello internazionale.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/lilliputviaggi.fano/

Perchè se a Carnevale ogni scherzo vale, la scelta del luogo dove festeggiarlo può davvero fare la differenza a seconda delle tradizioni e delle culture con le quali si entra in contatto.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/carnevaledivenezia.it/photos/a.414964175194146/1222154737808415/?type=1&theater