Dove andare a Capodanno? 6 mete per tutti i gusti

Che ne dite di cominciare l’anno nuovo in viaggio? Ecco qualche idea per decidere dove andare a Capodanno 2018.

Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, recita il famoso detto. E allora, perché non iniziare l’anno nuovo in viaggio, invece che con il solito cenone a casa insieme ai parenti?

Grandi metropoli o località montane, le possibili mete sono tantissime. Se non avete idea di dove andare a Capodanno 2018, continuate a leggere, troverete qualche suggerimento.

Dove andare a Capodanno 2018

1. Budapest. Se cercate una meta low cost in Europa, Budapest è quella che fa per voi. A Capodanno vengono organizzate feste a bordo dei battelli da crociera che percorrono il Danubio e alle terme cittadine.

2. Praga. Un’altra città europea molto economica è Praga, dove il Capodanno si festeggia in piazza, nella zona della Città Vecchia, anche se in tutta la città di solito vengono organizzati eventi e spettacoli.

3. Londra. La capitale britannica offre tantissime possibilità per festeggiare il Capodanno. Potete trascorrerlo in qualche locale o discoteca, oppure fare una crociera sul Tamigi, oppure ancora ammirare i fuochi d’artificio sulla riva del fiume tra Westminster e il Tower Bridge.

4. New York. Il Capodanno a New York è spettacolare. A Times Square si tiene ogni anno la famosa cerimonia del Ball Drop, durante la quale migliaia di persone si riuniscono nella piazza per aspettare la mezzanotte e vedere una gigantesca palla cadere dall’edificio One Times Square.

5. Firenze. Se cercate una meta più vicina e tranquilla, vi consigliamo Firenze, che per l’occasione si trasformerà in una grande festa a cielo aperto. In diversi punti della città, infatti, saranno allestiti palchi dove si terranno spettacoli per tutti i gusti.

6. Montagna. Se vi piace la montagna avete l’imbarazzo della scelta: Cortina d’Ampezzo e Asiago in Veneto, la Val Gardena e le Dolomiti in Alto Adige, Madonna di Campiglio in Trentino, Cervinia e Courmayeur in Valle d’Aosta.