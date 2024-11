Dottoressa rischia la sospensione: l’atto che può costarle la carriera

Una dottoressa rischia la sospensione dal lavoro per aver rubato diversi prodotti dalla clinica in cui era impiegata. Il caso.

La dottoressa Nimrit Dhillon è stata dichiarata colpevole di furto e, per questo motivo, potrebbe essere sospesa per otto mesi dal lavoro. Ecco cosa ha fatto il medico incriminato.

Dottoressa rischia la sospensione dal lavoro: il motivo

Una dottoressa rischia la sospensione dal suo lavoro dopo aver rubato filler per le labbra e botox a un ex datore di lavoro.

La dott. Nimrit Dhillon ha rubato prodotti del valore complessivo di 1.600 sterline che avrebbe rubato in un arco di tempo stimato di tre settimane.

Dopo essersi auto-deferita al General Medical Council, la dottoressa Dhillon potrebbe ora essere sanzionata per il suo comportamento e affrontare una sospensione di otto mesi a seguito di un’udienza di tre giorni da parte del Medical Practitioners Tribunal Service.

pc computer medico dottore visita

La dottoressa, che gestisce un’attività di procedure estetiche, abbia rubato filler per labbra Belotero Intense e scatole da 301 unità di Bocouture Botox per un valore di 450 sterline.

Una settimana dopo, la donna avrebbe rubato tre scatole da 100 unità di botox e una scatola da 50 unità di filler dermici Belotero Volume, oltre a un’ulteriore scatola di botox e filler, per un totale di 700 sterline.

Gli altri furti commessi dal medico

La dottoressa Dhillon è scappata con altre quattro scatole di botox da 100 unità appartenenti a Facethetics Training ad Aigburth per un valore di 450 sterline.

È stata condannata a 12 mesi di lavori socialmente utili, a effettuare un lavoro non retribuito di 200 ore e a pagare 1.450 sterline di risarcimento.

Nell’emanare un ordine di sospensione, i membri del tribunale hanno affermato che non vi era alcun rischio per i pazienti o il pubblico e non ritenevano che la sospensione dovesse essere emessa immediatamente.