Il giornalista non si sarebbe mai aspettato di ricevere la visita di entrambe le donne e di vederle discutere.

Continuano le sorprese questa settimana per Amedeo Goria all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il giornalista già lo scorso lunedì ha avuto un incontro intenso in giardino con la fidanzata Vera Miales: infatti tutti eravamo curiosi di sapere se lei fosse veramente incinta, ma la modella ha dato un responso negativo. Dopo averla vista discutere con Amedeo e con gli altri concorrenti del reality show, pensavamo che la questione fosse finita qui. E invece no.

Amedeo questa sera ha ricevuto nuovamente la visita di Vera, ma stavolta non sono rimasti da soli. Li ha raggiunti infatti Guenda Goria, attrice e figlia di Amedeo. Lo scontro tra le due donne si è acceso sin da subito. A cominciare è stata proprio Guenda, che ha accusato Vera di aver inscenato la gravidanza isterica: “Guarda caso, Vera è stata paparazzata con un abito attillato e la pancia in bella vista proprio mentre mio padre era all’interno della casa del Grande Fratello. Tra l’altro la gravidanza isterica è una patologia rarissima, dubito ce l’abbia avuto sul serio. Mi dissocio da tutto quello che ho visto nella scorsa puntata, soprattutto dall’abito bianco indossato nell’ultima puntata e dalla parola matrimonio. Posso capire quando si gioca sul programma, ma sulla gravidanza non si scherza“.

Vera risponde in lacrime: “Ho portato alla produzione tutta la documentazione per provare che tutto ciò mi è accaduto seriamente. In tutto quello che dico c’è sempre di mezzo la verità. Ho tenuto il segreto nascosto più a lungo possibile, perché sono abituata sin da bambina a risolvere i problemi da sola e, proprio perché ci tengo a te e tuo padre, non ho voluto farvi carico di questo problema“. Nonostante il tentativo della modella di riconciliarsi, Guenda rimane sulla propria posizione: “Dovevi smentire tutto quanto subito“.