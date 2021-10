Il giudice commenta negativamente: “Sono dispiaciuto per Ornella Vanoni. Chiedo scusa al pubblico italiano”.

Tornano nuovamente a scontrarsi negli studi di Tale e Quale Show l’attrice Alba Parietti e la regina del dramma Cristiano Malgioglio. Alba in questa puntata ha interpretato la magnifica Ornella Vanoni, regina della musica italiana, con il brano Domani è un altro giorno. Tutto sommato, l’esibizione è stata convincente e pensiamo che l’attrice sia stata anche più brava ad imitare rispetto alle altre occasioni. Persino il conduttore esprime subito un parere positivo

Ma cosa sarebbe ormai questa edizione di Tale e Quale Show, senza le sfuriate teatrali dell’attrice con il giudice Cristiano? Arrivato il momento del giudizio, il conduttore ha tentato di lasciare per ultimo il severo cantautore, ma invano. Malgioglio non è riuscito a trattenersi ha infatti espresso un commento estremamente negativo e sofferente: “Questo brano è meraviglioso, lo ascolto quando sono malinconico. Purtroppo, anche ascoltando te ora sono diventato triste, abbattuto e infelice. In nome di Ornella Vanoni, chiedo scusa al pubblico italiano, sperando che abbiano ancora l’udito. La tua stonatura si è sentita da qui fino al Bangladesh“. Ovviamente si fanno subito sentire i fischi del pubblico. Il resto dei giudici si esprime invece positivamente, soprattutto Loretta Goggi che apprezza lo sforzo dell’attrice di calarsi nei panni del personaggio.