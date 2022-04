Forbes ha stilato come ogni anno una classifica delle donne più ricche d’Italia. Ecco quali sono.

Capita spesso di chiedersi chi ci sia tra i personaggi più ricchi d’Italia. Una curiosità che spinge solitamente a pensare a quelli più in vista e spesso protagonisti di gossip e articoli.

La verità, invece, è tante volte diversa. E ne è un esempio la classifica stilata recentemente da Forbes e che vede donne famose ma non costantemente al centro dell’attenzione proprio tra le più ricche d’Italia.

Chi sono le donne più ricche d’Italia secondo Forbes

Come ogni anno, Forbes ha rilasciato la classifica con i personaggi più ricchi d’Italia. Quest’anno, tra le donne, sono emerse ben 16 miliardarie.

euro

Dopo la lista delle donne over 50 con maggior successo, ecco quali sono in generale, quelle con il patrimonio più alto.

Al decimo posto troviamo Sabrina Benetton, figlia del fondatore del noto marchio e che vanta un patrimonio di 1,4 miliardi di euro.

Con un bel nono posto ci sono Giuliana e Marina Caprotti, rispettivamente moglie e figlia del fondatore di Esselunga.

Nella scalata verso il podio seguono poi Marina Prada (sorella di Miuccia) che pur con una quota nella famosa casa di moda riesce comunque a godere di una rendita da capogiro e Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero. Seguono poi Giuliana Benetton, Isabella Seragnoli e Alessandra Garavoglia (consigliere di amministrazione del famoso gruppo Campari).

Tutti nomi più o meno conosciuti e che vantano un patrimonio davvero enorme.

Ecco chi sono le tre donne più ricche d’Italia

Andiamo invece al podio delle donne più ricche d’Italia. Al terzo posto c’è Susan Carol Holland, presidente nonché figlia del fondatore di Amplifon che ha un patrimonio stimato intorno ai 3,8 miliardi.

miuccia prada

Salendo verso la vetta c’è Miuccia Prada che vanta di un patrimonio di ben 4 miliardi grazie alla casa di moda di cui è sia stilista che imprenditrice.

Infine, al primissimo posto c’è Massimiliana Landini Aleotti, a capo dell’azienda farmaceutica Menarini che le consente di godere di un patrimonio di 5,4 miliardi di dollari. Cifra così alta da mantenerla in vetta sebbene il suo patrimonio si sia quasi dimezzato nell’ultimo anno.

Una classifica di donne che non tutti conoscono e che per motivi diversi, che vanno dal lavoro in prima persona alla semplice rendita, possono vantare cifre semplicemente da sogno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG