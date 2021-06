Ecco una lista stilata da Forbes comprendente le donne che hanno avuto successo dopo la soglia dei 50 anni.

Proprio come quel vecchio detto in cui si dice che “Il vino invecchiando diventa migliore”, ecco che la metafora si potrebbe concretizzare molto bene con la classifica stilata da Forbes in cui vengono citate ben 50 donne che sono riuscite a raggiungere il successo professionale dopo i 50 anni. Ebbene sì, perché non sempre il traguardo della vita, si raggiunge in giovane età.

Se per molti infatti, l’affermazione professionale arriva negli anni della gioventù per altri invece, il successo bussa alla porta proprio nella seconda parte della vita. Figure femminili impegnate in molteplici settori come: la politica, l’istruzione, l’economia ecc e che al loro interno rivestono un ruolo importante come quello di imprenditrici o leader di successo, insomma una lista che non fa altro che omaggiare la figura femminile e il suo ruolo, sempre più notevole nella società del lavoro.

Donne di successo over 50: ecco quali sono

In una società lavorativa in cui la donna fa ancora fatica a farsi riconoscere diritti e doveri come quelli di un uomo, arriva oggi un lungo elenco da Forbes contenente ben 50 figure di sesso femminile e non più giovanissime, che sono riuscite con talento e determinazione ad affermarsi professionalmente.

Kamala Harris

Nella lista stilata da Forbes compare in prima linea la politica statunitense, Kamala Harris che a 56 anni compiuti è diventata la prima donna di colore a ricoprire la carica di vicepresidente degli Stati Uniti d’America a partire dal 20 gennaio del 2021. Subito dopo di lei in questa lista compare anche Julie Wainwright una nota un’imprenditrice di e-commerce e fondatrice e CEO di The RealReal, un mercato online per le spedizioni di lusso autenticate.

Non poteva di certo mancare in questa lista anche Marlins Kim Ng, dirigente americano della Major League Baseball ed attualmente la direttrice generale dei Miami Marlins. Lei è la prima donna a ricoprire il ruolo di direttore generale di una squadra nelle Big Four in Nord America.

La lista delle 50 donne over 50: la top ten

Ecco le prime dieci donne in questa speciale classifica

Kamala Harris – Vice presidente degli Stati Uniti, 56 anni;

Julie Wainwright – fondatrice e ceo di The RealReal, 64 anni;

Kim Ng – General Manager, Miami Marlins, 52 anni;

Aicha Evans – ceo di Zoox, 52 anni

Nancy Pelosi – speaker house of representatives, 81 anni;

Katalin Karikò – biochimica e Senior VP, BioNTech, 66 anni;

Maria Elvira Salazar, membro del Congresso della Florida, 59 anni;

Madeleine Albright, diplomatica, 84 anni;

Nandita Bakhshi, ceo Bank of the Wes, co-ceo Bnp Paribas Usa, 62 anni;

Mary Barra, chair e ceo General Mothors, 59 anni;