Il successo di Euro 2020 passerà anche dai social: partner ufficiale dell’evento è TikTok, amatissima piattaforma cinese.

Partner ufficiale social di UEFA Euro 2020 è TikTok. L’annuncio è stato dato dallo stesso massimo organismo europeo calcistico. La famosa app cinese di video brevi, una delle più amate e utilizzate in tutto il mondo, è diventata Global Sponsor della competizione continentale. Ed è una prima volta. Mai prima d’ora una piattaforma social aveva sponsorizzato una competizione internazionale organizzata dall’ente calcistico europeo.

Partnership tra UEFA e TikTok per Euro 2020

Obiettivo della partnership è il consolidamento della reputazione dell’organismo calcistico nel mondo di social. Grazie alla collaborazione con TikTok i tifosi saranno coinvolti pienamente nell’intero evento, uno dei più attesi di sempre nel mondo del calcio e non solo. Si tratta infatti della prima grande competizione post-Covid, dopo il rinvio avvenuto nel 2020.

Attraverso la celebre piattaforma per video brevi, gli appassionati di calcio potranno commentare l’evento in diretta interagendo con i propri influencer calcistici preferiti e condividendo le proprie creazioni. Un modo unico per vivere una delle kermesse più importanti e seguite al mondo.

Le attività di TikTok per Euro 2020

Come Global Sponsor l’azienda cinese potrà presentare in esclusiva numerosi effetti visivi unici AR, hashtag challenge create per l’occasione, oltre che TikTok Live and Sounds, per poter così promuovere prodotti e servizi relativi al mondo UEFA e per poter permettere di creare video sempre più intriganti. Inoltre, la partnership consentirà agli spettatori di poter accedere a contenuti unici e coinvolgenti provenienti dall’archivio delle competizioni calcistiche europee.

Per poter seguire l’evento anche ‘dietro le quinte’ con contenuti esclusivi e non presenti in altre piattaforme, è stato creato anche un account ufficiale UEFA Euro 2020 su TikTok. La collaborazione permetterà tra l’altro al celebre social network di poter esporre il proprio marchio durante le dirette dei programmi relativi agli Europei sui canali televisivi del continente. Un successo che certifica la crescita del gigante cinese, come dichiarato da Rich Waterworth, general manager UK & EU: “Siamo entusiasti di essere partner di UEFA Euro 2020, uno degli eventi sportivi più importanti del mondo, e di portare lo spirito e la passione di questo torneo ai nostri utenti. La nostra community adora celebrare lo sport con creatività: sono impaziente di vedere come verrà coinvolta con i contenuti imperdibili che ci aspettano durante la competizione“.

