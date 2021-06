Arrivano le app per prenotare l’ombrellone: dalle spiagge attrezzate al posto nelle spiagge libere, ecco come prenotarsi da smartphone!

Dopo il boom di app per prenotare al ristoranti accompagnate da menù rigorosamente contactless, arrivano le app per prenotare l’ombrellone e il posto in spiaggia. In vista di un’estate in cui la parola d’ordine è evitare assembramenti arrivano i sistemi di prenotazione che ci permetteranno di goderci le vacanze in tutta sicurezza. Vediamo come si prenota il posto in spiaggia con le migliori app.

App per prenotare l’ombrellone

Mentre vengono delineate le regole per viaggiare in Europa, molti italiani trascorreranno le vacanze di questa estate 2021 nel bel paese. Un motivo di più per programmare in anticipo e sfruttare i sistemi di prenotazione digitali per evitare lunghe file e assembramenti.

Vacanze estive

Le app per la prenotazione della spiaggia si dividono essenzialmente in due categorie. Da un lato abbiamo quelle che permettono di riservare ombrelloni e lettini, oltre a poter aggiungere altri servizi, e pagare direttamente da smartphone. Dall’altra parte troviamo le app per la prenotazione delle spiagge libere, in quest’ultimo caso bisognerà ricercare l’app in base alla località.

App spiagge libere e attrezzate: dove scaricarle

– SpiaggiaTi è attiva in Liguria (Genova, Imperia, Alassio, Sarzana e Riomaggiore) e in Sardegna (Cabras) e permette di prenotare le spiagge libere e i parcheggi. È disponibile per iOS e Android.

– Jbeach Jesolo vi permetterà di prenotare le aree libere della spiaggia di Jesolo. Anche in questo caso l’app può essere scaricata su Android e iOS.

– Click to Beach per prenotare nelle aree attrezzate in provincia di Ravenna. Si può utilizzare da Android e iOS e in questo caso è necessaria anche la registrazione al servizio.

– Cocobuk è attiva su più di 500 stabilimenti balneari e permette di visionare recensioni degli stabilimenti e prenotare direttamente da smartphone (Android e iOS).

– Beacharound si concentra sulle spiagge attrezzate, permette di filtrare anche la ricerca in base alle attività offerte dallo stabilimento. La prenotazione in questo caso si può fare dal sito senza dover scaricare un app dedicata.