Donna parzialmente divorata dai cani del vicino: cosa è successo

Una donna anziana è stata parzialmente divorata dai cani del suo vicino dopo essere inciampata nel vialetto di quest’ultimo. La signora è stata attaccata dai cani mentre cercava di rialzarsi dopo essere caduta.

Donna anziana divorata dai cani del vicino

Il fatto ha avuto luogo in Louisiana sulla Randall Avenue a Livingston Parish, secondo il vicino Randall Averette, il quale ha descritto la scena raccapricciante: “Quando sono andato lì, era stesa a terra, con i paramedici che la stavano fasciando“.

Cani che combattono

“I paramedici hanno detto che l’anziana donna era ferita piuttosto gravemente al polpaccio, le è stata morsa la gamba destra, il braccio e il cane l’ha morsa sulla nuca”.

Un altro vicino ha assistito all’orribile attacco chiamando immediatamente il 911, quando ha visto la donna a terra.

I soccorsi tempestivi e la corsa in ospedale

La donna è stata subito trasportata in ospedale. Nel frattempo, Maria Vincent è stata arrestata e accusata di lesioni colpose e di aver lasciato che i suoi cani corressero liberi.

Lo sceriffo Jason Ard della parrocchia di Livingston ha lanciato un severo avvertimento ai proprietari dei cani, affermando: “Potreste essere accusati di lesioni colpose e citati in giudizio per le spese mediche. Vi si ritorcerà contro, ecco cosa succederà“.

Ard ha osservato che questo non era il primo incidente che coinvolgeva i cani di Vincent, poiché era stata precedentemente coinvolta per un incidente passato in cui uno dei cani aveva morso una persona.

Sfortunatamente, gli investigatori non sono stati in grado di determinare quale cane fosse coinvolto in quel caso.

Ha detto: “È stata multata. Eccoci di nuovo, stesso cane, stessa situazione. Ora qualcuno è gravemente ferito, qualcosa deve cambiare“. D’altronde, i cani potrebbero aggredire chiunque, anche bambini piccoli.