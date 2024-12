Critiche al volto di Donatella Versace da Alessandra Mussolini a La Vita in Diretta. Matano dissente: “No, senza esagerare”.

L’apparizione di Donatella Versace durante la prima mondiale del musical Il Diavolo veste Prada a Londra ha generato grande clamore. Tutto il mondo non ha potuto fare a meno di notare la sua straordinaria trasformazione: look rinnovato, nuovo taglio di capelli, viso luminoso e lineamenti delicati.

Quello della stilista italiana è stato definito “il più grande miglioramento della storia“, ma c’è anche chi non è d’accordo.

Non è passato inosservato il commento tagliente di Alessandra Mussolini che, durante la trasmissione La Vita in Diretta, è stata persino ripresa da Alberto Matano. Ma scopriamo che cosa è successo in diretta.

Alessandra Mussolini: la dura critica a Donatella Versace

Tra gli ospiti del programma, Alessandra Mussolini si è lasciata andare a commenti controversi sull’aspetto della stilista. “Prima sembrava un po’ tipo un rettile… addirittura, un serpentello o una lucertola” ha detto Mussolini, parole che hanno suscitato l’immediata reazione dal conduttore Alberto Matano.

Quest’ultimo, interrompendola, ha affermato: “No, io mi dissocio, senza paragoni animaleschi“.

Alessandra Mussolini

Nonostante il tentativo di moderazione di Matano, Mussolini ha continuato con definizioni particolari, per concludere affermando che il nuovo volto di Versace le ricorda il fratello, Gianni Versace, icona della moda mondiale.

Matano difende Donatella Versace

Il conduttore non si è limitato a frenare i commenti fuori luogo, ma ha voluto ribadire il suo rispetto per Donatella Versace, e sottolineare il suo talento e la sua grande creatività.

“Al di là di ogni giudizio estetico, è una donna di enorme valore artistico e umano” ha dichiarato.

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social, dove le dichiarazioni di Mussolini e l’intervento di Matano hanno generato discussioni accese. Da un lato, molti hanno criticato l’eccesso di giudizi sull’aspetto fisico di Versace, dall’altro, alcuni hanno trovato le parole di Mussolini inadeguate.