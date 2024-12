Elodie cede alla commozione durante l’ultima puntata di This is me, le sue parole rivolte a Emma e Maria De Filippi.

La cantautrice romana tra le più amate del panorama musicale italiano, Elodie, è stata protagonista di un momento emozionante durante la sua ospitata a This is me, programma condotto da Silvia Toffanin. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime rivedendo i momenti salienti del suo percorso ad Amici, il talent show che ha segnato l’inizio della sua carriera.

Ma la cantante ha anche voluto rivolgere un ringraziamento speciale a due persone che sono state fondamentali per lei. Scopriamo che cosa ha detto.

Elodie commossa: il ruolo di Maria De Filippi e Emma

“Mi sento molto diversa da quella ragazza” ha dichiarato, ricordando la sua esperienza al talent. “Oggi ho meno paura del giudizio e sono finalmente felice“.

Nel corso dell’intervista, Elodie ha voluto dedicare parole di gratitudine a Maria De Filippi ed Emma Marrone, coach che l’ha guidata durante l’avventura ad Amici.

Qui il video della puntata di This is me.

ELODIE CHE SI COMMUOVE A GUARDARE IL DISCORSO ICONICO CHE LE HA FATTO EMMA AD AMICI LE MIE MAMME #ThisIsMe pic.twitter.com/B0RxLMm33L — riluttante (@maniconio) December 4, 2024

“Non ero felice e la mia vita era complessa. Maria ed Emma mi sono state vicine e hanno capito quanto ero fragile“, ha ricordato.

La cantante ha poi rivelato: “Maria mi ascoltava e mi dava gli strumenti per crescere. Se oggi faccio questo lavoro con libertà, è grazie a lei e al palco di Amici“.

Elodie stupisce con un’esibizione da brividi

Elodie ha conquistato ancora una volta il pubblico con una straordinaria performance live. La sua esibizione è iniziata con una potente interpretazione di I Put a Spell on You di Nina Simone, seguita dalla sua hit Bagno a Mezzanotte.

Prima di lasciare il palco, ha condiviso un messaggio di speranza: “La vita ti sorprende, bisogna saper aspettare. Ho trovato persone che mi hanno voluto bene, e avere fiducia è fondamentale“.

La serata si è conclusa con il duetto tra Elodie e Rkomi sulle note di La coda del diavolo, brano che ha ottenuto sei dischi di platino per le oltre 600mila copie vendute.