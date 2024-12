È giunta al capolinea la storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nata dentro la casa: la lite furiosa.

Un semplice ballo si è trasformato nella scintilla che ha fatto esplodere il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. La ballerina e il modello si sono scontrati duramente, fino a mettere fine alla loro relazione in un acceso confronto che ha lasciato i fan senza parole. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Grande Fratello: l’ra di Lorenzo per il ballo

La tensione è scoppiata quando Shaila ha eseguito una coreografia con Alfonso D’Apice. Lorenzo, rientrato dal confessionale, ha visto la scena e non ha nascosto la sua gelosia.

“Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffan***o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare” ha detto Spolverato esasperato.

Qui il video dello scontro.

Ascoltate Lorenzo, nel discorso (Shaila non pazzo non sono mongolo) questo è il protetto assieme a lei 🤡#grandefratello dite a questo "uomo" piccolo ke le persone speciali sono più in alto di lui, ma soprattutto ke chieda scusa x la parola mongolo, qui avete oltrepassato il lim pic.twitter.com/RBMhlvPGMq — Sonia Bandiera (@SoniaBandiera) December 4, 2024

Il duro scontro tra Shaila e Lorenzo ha portato a una conclusione inaspettata per i fan: “Finisce qui, te ne puoi andare” sono state le parole di Spolverato.

Shaila non ha esitato a difendersi. Ha riso di fronte alle accuse di Lorenzo, definendolo immaturo e spiegando che il suo comportamento non era giustificabile. “Io sono questa, se non ti piace, ciao” ha risposto con fermezza Shaila.

Liti e drammi nella Casa

La rottura tra Lorenzo e Shaila è solo l’ultimo episodio di tensione nella Casa del Grande Fratello.

Il web è in fermento dopo gli ultimi scontri tra Shaila e Lorenzo, ma il pubblico si chiede: sarà davvero la fine definitiva per la coppia nata all’interno della Casa?

Ciò che è certo è che nei prossimi giorni e nelle prossime puntate si tornerà a parlare di quello che è accaduto.