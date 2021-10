L’attrice e il severo giudice di Tale e Quale Show si confrontano nel salotto di Mara Venier.

Fuori dagli studi di Tale e Quale Show, il programma d’imitazione di casa Rai condotto da Carlo Conti, si confrontano finalmente la concorrente Alba Parietti e il dissacrante giudice Cristiano Malgioglio. E lo fanno con la nostra Mara Venier a Domenica In. Molti hanno infatti notato che il cantautore riservi delle critiche troppo aspre ai gareggianti, in particolar modo all’attrice, e il fatto non è molto ben visto da tutti. Da una parte, la stessa Alba durante l’ultima puntata dello show aveva dichiarato di preferire i giudizi diretti e severi di Malgioglio a quelli decisamente troppo accomodanti degli altri membri della giuria; tuttavia, come abbiamo già fatto intendere, il nostro Cristiano nazionale tende ad esagerare e ad essere melodrammatico. Ma d’altronde, cosa aspettarsi da una Queen come lui?

Ecco cosa si sono detti giudice e concorrente oggi in diretta televisiva: “Criticami quanto vuoi Cristiano, io ho le spalle larghe, ma ti prego di non ridicolizzare la mia esibizione“, comincia Alba. Risponde la drama queen Cristiano: “Sei fortunata perché mi sono tappato le orecchie. In ogni caso ti stimo, perché sei coraggiosa. Certo, magari evita di interpretare la Callas e imita Cristina D’avena piuttosto“. Insomma, alla fine la buttano sullo scherzo e le fiamme dell’astio si estinguono subito. Che caratterini!