Caldo, morbido e avvolgente: il dolcevita sarà un must have prezioso anche quest’anno. Ecco come poterlo valorizzare al meglio con gli accessori giusti.

Corto, lungo fino a diventare un mini dress, con il collo da avvolgere o da lasciare cadere dolcemente, il dolcevita torna nei nostri cassetti anche in questo Autunno/Inverno 2020-2021. Perché ci piace così tanto? Per la sua versatilità, ma anche perché ci avvolge dolcemente durante la stagione invernale, dandoci un senso di protezione e calore. Ecco perché ormai si tratta di un maglione senza dubbio evergreen, qualsiasi sia il modello e la lunghezza.

Il maglione a collo alto è trendy

Difficile dire se sia più sportivo o più chic, magari è tutti e due, e anzi a seconda dell’occasione possiamo dargli il tocco che preferiamo. A costine, liscio, oppure in cashmere, sarà quel maglione su cui potremo fare affidamento per un look all’ultimo secondo.

Insomma quello che un tempo nasceva come capo maschile, è diventato piuttosto un must have di noi donne, che spesso amiamo indossarlo anche con top o altre maglie cut out. Un escamotage per non sentire freddo, ma garantirci un look sofisticato e originale.

Dolcevita: come indossarlo al meglio

A seconda del modello, del tessuto e della lunghezza possiamo realizzare con il nostro dolcevita dei look sempre diversi, facendo anche particolare attenzione alle scarpe e agli accessori da abbinare.

– Per un look chic, possiamo puntare su un abbinamento black and white: un dolcevita classico bianco come quello proposto da Kiabi, da rendere sporty chic con un paio di anfibi. La media lunghezza lo rende perfetto per indossarlo con un paio di leggings neri. Tocco finale per rendere il tutto minimal, una collana con ciondolo importante in acciaio.

– Look originale e in tendenza con gli anni ’70 è abbinare il dolcevita ad un paio di pantaloni a vita alta e gamba larga, oppure con una tuta o come maglione basic per valorizzare un gilet, come propone Luisa Spagnoli.

– Il dolcevita segue però anche le tendenze del momento, e così dal taglio classico si tramuta in uno più moderno, con maniche svasate e dal taglio diagonale. Il collo lungo ma avvolgente è perfetto per chi non ama quelli più imponenti sotto il collo.

– Oltre ai pantaloni, possiamo abbinare il dolcevita ad una mini gonna ed un paio di stivali o stivaletti, per un look casual street perfetto per una serata o per una giornata relax.

Fonte foto:

https://www.pexels.com/it-it/foto/moda-persona-donna-occhi-3765547/