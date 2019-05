DJ per matrimonio: tutte le informazioni sulla SIAE

La musica può fare la differenza nel giorno che sogni da tutta la vita: può infatti creare l’atmosfera, trascinare gli invitati a ballare e divertirsi…

La musica dà a te un momento di tregua dalle chiacchierate con amici e parenti. Non puoi certo pensare a tutto tu: quando si tratta di musica per il ricevimento la strategia migliore è affidarsi ad un dj per matrimonio che sia professionale, che lavori in piena sicurezza e che abbia le autorizzazioni necessarie.

SIAE, tariffe online per matrimoni

Anche la musica per matrimoni deve rispondere alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), un ente pubblico che si assume il compito di proteggere e regolamentare i diritti d’autore. Come società, fa da mediatore tra il pubblico e gli autori proprietari dei diritti. Il professionista che sceglierete come Dj per il matrimonio dovrà essere autorizzato a riprodurre la musica con cui animerà la festa. Le autorizzazioni e le licenze vengono concesse dalla SIAE, e si pagano: stabilite le tariffe, la SIAE provvede a riscuotere il pagamento e a dividere il guadagno tra gli autori proprietari dei diritti.

Gioca d’anticipo informandoti su quali siano le tariffe applicate dalla SIAE online e su come ottenere la licenza per una festa privata. Sono considerate feste private tutti gli eventi che hanno appunto carattere privato, che si svolgono in un luogo diverso dalla tua abitazione, e che sono aperti ai soli invitati. La categoria comprende dunque battesimi, cresime, compleanni, feste di laurea e sì, anche matrimoni.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/navata-bloom-fiore-mazzolino-1846114/

Per la musica da matrimonio dovrai considerare due tipi di tariffe:

numero degli invitati: 199 euro per un matrimonio con 200 o meno invitati, 299 euro con più di 200.

per un matrimonio con 200 o meno invitati, con più di 200. diritti di riproduzione: sono quei diritti che devi pagare se assumi un dj, che dunque usa della musica registrata. Dovrai aggiungere rispettivamente 79 e 119 euro all’ammontare che dicevamo.

Alla luce di queste prime indicazioni, è già evidente come sia molto più vantaggioso – soprattutto dal punto di vista organizzativo – rivolgersi ad un dj per matrimoni professionista che si occupi di tutto l’intrattenimento del grande giorno e che possa darti qualche consiglio.

Musica Deejay per venire incontro alle esigenze di tutti ha sviluppato un approfondimento che potete trovare in una sezione dedicata del loro nuovo sito web.

Andrea e Davide, fondatori unici di Musica Deejay offrono un servizio dj per matrimoni in tutta la Lombardia ed il Nord Italia con la possibilità di scegliere le canzoni e i generi che preferisci all’interno di un repertorio illimitato, tutto in versione originale.

Intrattenimento per matrimoni

Che tu stia cercando un servizio di intrattenimento per unioni civili, o un dj per matrimonio, Milano è certamente il posto giusto per guardarsi intorno. Le alternative potrebbero essere così tante che potresti aver bisogno di qualche suggerimento su come muoverti; ecco cosa fare:

Fai un elenco dei Dj professionisti: cerca su internet, chiedi consiglio ad amici, colleghi e familiari, e dai un’occhiata alle recensioni sui forum. Scegli il dj più adatto: valuta le precedenti esperienze e se hanno già “suonato” nella location che stai valutando precedente esperienza tale da convincerti. Conoscili di persona: essere sulla stessa lunghezza d’onda è fondamentale quando si tratta di intrattenimento di matrimonio. Per stabilire un buon rapporto empatico e far comprendere al dj matrimoni quali sono le tue preferenze, fissa un incontro nel quale – oltre a esporre le tue preferenze musicali – potrai anche informarti circa gli adempimenti alla SIAE. Contestualmente cerca di capire che tipo di servizio offrono esattamente: si occupano dell’intrattenimento dei soli matrimoni, o anche di altre occasioni? Come lavorano? Usano attrezzature professionali? Attenzione al contratto: quando hai trovato quello giusto, fai in modo che ci sia un contratto chiaro e che non lascia spazio a sorprese last minute. Assicurati che siano esplicitamente elencati tutti i servizi che hai richiesto (ore di lavoro, attrezzature impiegate, costi di allestimento e disallestimento, costi di trasferimento).

Ora puoi rilassarti. Goditi la tua musica per matrimonio e fidati dei professionisti che renderanno la tua giornata indimenticabile. All’interno del panorama meneghino, Musica Deejay è uno dei migliori partner per l’intrattenimento del tuo grande giorno.

