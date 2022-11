Ecco le location di Divorzio a Las Vegas, divertente commedia con protagonisti Andrea Delogu e Giampaolo Morelli.

Nei film e nelle serie TV americane abbiamo visto tante volte coppie, solitamente non in un momento di totale lucidità, sposarsi a Las Vegas. Ma un matrimonio nella città del divertimento per eccellenza degli Stati Uniti è al centro della commedia tutta italiana Divorzio a Las Vegas: diretta da Umberto Carteni, è uscita nel 2020 e racconta la storia di due ragazzi, che si sono sposati da giovani nella città americana e che poi si sono persi immediatamente di vista. Diversi anni dopo la protagonista, Elena, chiede però il divorzio perché sta per convolare a nozze con il suo fidanzato, Giannadrea. Ma divorziare sarà meno semplice del previsto.

Divorzio a Las Vegas: le location del film

Come anche il titolo scelto per il film suggerisce, una delle location principali di Divorzio a Las Vegas è proprio di Las Vegas. Nella città del Nevada sono state girate diverse scene del film, d’altronde è qui che si svolge buona parte della storia raccontata, ma non tutte.

las vegas nevada

Parte delle riprese di Divorzio a Las Vegas si sono infatti svolte anche in Italia, per la precisione a Roma. In totale sono state necessarie sette settimane di lavori tra l’Italia e gli Stati Uniti per completare tutte le riprese del film.

Divorzio a Las Vegas: il cast del film

I due protagonisti principali di Divorzio a Las Vegas sono Elena e Lorenzo, che quando avevano 18 anni si sono sposati per scommessa e si sono poi persi di vista nei successivi 20 anni. A interpretarli sono rispettivamente Andrea Delogu e Giampaolo Morelli. Gianmarco Tognazzi veste invece i panni di Giannandrea, il fidanzato di Elena.

Completano il cast di Divorzio a Las Vegas Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Vincent Riotta e Luca Vecchi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG