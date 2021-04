Ecco alcuni dispositivi tecnologici che potrebbero rivelarsi assai utili per tenere sotto controllo la diffusione del Covid 19.

Dal 26 aprile in Italia torneranno di nuove le zone gialle con la conseguente riapertura delle attività commerciali quali: cinema, teatri e ristoranti all’aperto. Mascherine e distanziamento sociale saranno sempre le regole vigenti ma da questa data in avanti, si potrà parlare di un ritorno (graduale) ad una normalità. Inoltre con l’arrivo delle stagioni calde, come la primavera e l’estate, grazie alle temperature in aumento gli esperti assicurano una diminuzione della circolazione del Coronavirus ma un altro sostegno alla lotta e alla prevenzione del Covid ce lo fornisce anche la stessa tecnologia, in che modo? Ve lo spieghiamo meglio con l’utilizzo di alcuni dispositivi.

Covid 19: gli strumenti per il distanziamento

Uno strumento tecnologico assai utile a contrastare la diffusione del virus è senza dubbio il sensore di rilevamento dell’anidride carbonica in grado di quantificare la presenza anidride carbonica nella stanza. Ciò significa che più la quantità dell’anidride carbonica sarà alta, più persone saranno presenti in quella stanza e più alto sarà anche lo stesso tasso di contagio.

RISTORANTE

Un altro aiuto che ci arriva dalla tecnologia si chiama invece Biostopper e che potrebbe invece risolvere i problemi di distanziamento sociale al ristorante. Questo strumento è in grado di creare una una barriera biologica tra le persone (sostituendosi quindi alle barriere in plexiglass) nel momento in cui si interagisce a contatto ravvicinato, come? Riuscendo a creare, intorno a ciascun individuo, un vortice capace di indurre le particelle emesse quando si parla a ricadere in basso e in prossimità del nostro corpo senza invadere lo spazio dell’altro.

Covid, termoscanner utili nei luoghi affollati

Per quanto riguarda invece la gestione all’accesso nei luoghi affollati come centri commerciali, chiese e musei si potrà ricorrerete all’utilizzo del Termoscanner Spray for Life, formato fa tre dispositivi e in grado di misurare la temperatura corporea ma anche di eseguire la disinfestazione per mani e piedi.