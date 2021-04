Cosa c’è di meglio di un picnic all’aria aperta? Un picnic nei giardini di Buckingham Palace, ovvio! Ecco da quando si potranno fare.

Con i giardini di Buckingham Palace aperti al pubblico chi vorrà potrà godersi un picnic all’area aperta con una vista sensazionale, niente di meno che sui prati reali. Ovviamente però non mancheranno le regole da rispettare e l’accesso sarà contingentato con la vendita dei biglietti che consentiranno l’ingresso.

Picnic a Buckingham Palace: le regole

Anche in questo frangente dovrà prevalere l’etichetta, per cui al bando tutti quei comportamenti che uscirebbero troppo dagli schemi. Le regole ferree per i picnic nei giardini di corte sono pensate per assicurare a tutti i visitatori una gita piacevole. Via libera a cibi e bevande, a patto però che non ci siano alcolici, i visitatori potranno portare con loro anche posaterie, cestini da picnic o borse termiche.

Saranno concesse anche coperte per sdraiarsi sull’erba e sedie pieghevoli, chi volesse portare un ombrellino per ripararsi dal sole potrà farlo. Per questioni di sicurezza e per non disturbare gli altri visitatori non saranno consentite stoviglie di vetro, né coltelli taglienti. Non sarà possibile utilizzare radio o altoparlanti ad alto volume, né dedicarsi a una vera e propria grigliata, non si dovrà esagerare mettendo in piedi gazebo o ombrelloni e, anche se può sembrare scontato, non si potrà giocare a pallone. Per essere all’altezza del luogo, non guasterà nemmeno prestare un po’ di attenzione al proprio outfit in occasione di questa particolare gita.

Picnic a Buckingham Palace: quando si può fare

L’apertura dei giardini con la possibilità di fare dei picnic sull’erba avverrà il 9 luglio e proseguirà fino al 19 settembre. I giorni di apertura saranno lunedì e poi da giovedì a domenica, ogni settimana fino alla chiusura. I biglietti per l’ingresso sono venduti a 16,50 sterline per gli adulti, con sconti per gli ultra sessantenni e gli studenti (15 sterline), bimbi e disabili (9 sterline). Per i bimbi con meno di 5 anni l’ingresso sarà gratuito, mentre chi vorrà potrà anche acquistare un pacchetto famiglia (per 2 adulti e 3 bambini) a 42 sterline.

Buckingham Palace

Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito, alla pagina dedicata a Buckingham Palace. I giardini di Buckingham Palace saranno pronti ad accogliere coperte sull’erba e cesti da picnic, ma chi volesse fare visita alle altre residenze reali pur non potendo rifocillarsi sul prato potrà trovare ristoro presso il Café at the Palace di Edimburgo o l’Undercroft Café al castello di Windsor.