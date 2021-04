È stata stilata la classifica dei popoli più intelligenti al mondo in base al quoziente intellettivo e al livello d’istruzione: ecco dov’è l’Italia.

Quali sono i popoli più intelligenti al mondo? Ce lo dice una classifica stilata in un famoso studio, basandosi non su sensazioni o ideologie di stampo xenofobico, bensì sull’Intelligence Capital Index (ICI). Ovviamente non si tratta di una graduatoria fissa e univoca, dal momento che per valutare l’intelligenza di una persona, e ancor più di un popolo, si possono considerare diversi aspetti e fattori. Tuttavia, si è provato a redarre una classifica il più possibile scientifica basandosi su due caratteristiche il più possibile oggettive: il quoziente intellettivo e il livello di istruzione. Ecco come si posiziona l’Italia nella classifica dei popoli più intelligenti.

La classifica dei popoli più intelligenti al mondo per QI

La buona notizia per il nostro paese è che gli italiani si posizionano in top ten nella classifica dei popoli con il più alto quoziente intellettivo, superando molte altre nazioni europee. Lo ha stabilito uno studio curato dal professor Richard Lynn tra il 2002 e il 2006 e basato sul QI di 80 nazioni.

Stando a questo studio occupano le posizioni più alte gran parte delle popolazioni dell’Estremo Oriente. Al primo posto troviamo Hong Kong e Singapore, seguiti dalla Corea del Sud. Ecco la top ten:

1 – Hong Kong (108)

2 – Singapore (108)

3 – Corea del Sud (106)

4 – Cina (105)

5 – Giappone (105)

6 – Taiwan (104)

7 – Italia (102)

8 – Svizzera (101)

9 – Mongolia (101)

10 – Islanda (101)

La classifica dei popoli più intelligenti per livello di istruzione

Esistono però altri parametri da tover considerare per studi di questo tipo che, va sottolineato, non vogliono avere alcuna accezione di stampo razzista. Si tratta del livello di istruzione, legato ovviamente in buona parte anche dal livello economico di uno Stato. Secondo uno studio dell’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, al primo posto troviamo il Canada, seguito dal Giappone. E l’Italia? Rientra in top ten anche qui.

I giapponesi sono il popolo più intelligente del mondo?

Uno studio più recente, condotto da Vouchercloud, ha stilato però una nuova graduatoria dei 25 paesi più intelligenti incrociando ben tre dati differenti: il numero di Nobel vinti (intelligenza passata), il QI medio (intelligenza presente) e livello d’istruzione (intelligenza futura). Il risultato? A trionfare è stato il Giappone, seguito da Svizzera, Cina e Stati Uniti.

Bene anche il Regno Unito, all’ottavo posto, ma la graduatoria è dominata sempre dai paesi asiatici. Oltre a Giappone e Cina sono presenti Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e Singapore. Malino invece in questa graduatoria l’Italia, che non riesce a rientrare tra le prime 25 posizioni nonostante i venti Nobel conquistati. A giustificare quest’assenza può però apesare il fatto che il nostro sistema scolastico non prevede una sistematica rivelazione del QI.