Dalle librerie a Sky: Niccolò Ammaniti dirige la serie TV Anna, tratta dal suo omonimo romanzo. Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

I romanzi di Niccolò Ammaniti più volte sono stati fonte d’ispirazione per il mondo del cinema, basti pensare a Io non ho paura e Come Dio comanda da cui Gabriele Salvatores a tratti due suoi film. Ora da un libro dello scrittore romano è tratta la serie Tv Anna, ideata e diretta dallo stesso Niccolò Ammaniti. La serie è una produzione Sky Originals, esattamente come Il Miracolo, altro progetto dello scrittore che ha avuto un grande successo. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Anna: la trama della serie TV

La serie Tv è ambientata nella Sicilia di un mondo dispotico, dove si è diffusa la Rossa, un’epidemia causata da un virus che uccide gli adulti e resta latente nei bambini fino alla pubertà.

La protagonista della serie TV è Anna, una ragazzina che si mette alla ricerca del fratello, Astor, che è stato rapito da una banda di bambini. Ad accompagnarla nel viaggio ha un quaderno (il Quaderno delle cose importanti) che le ha lasciato la madre prima di morire, consentente una serie di consigli e istruzioni sui vari problemi della vita.

Il viaggio porterà Anna attraverso città abbandonate, luoghi in cui la natura si è reimpossessata dei suoi spazi.

Anna: il cast della serie TV

A interpretare la giovane protagonista, Anna, è la giovane attrice Giulia Dragotto. Il fratello, Astor, è invece interpretato da Alessandro Pecorella.

Due nomi certamente non ancora noti, infatti per entrambi si tratta della prima esperienza nel mondo dello spettacolo e del cinema: Giulia Dragotto ha ottenuto la parte riuscendo a farsi scegliere tra oltre 2.000 candidate al ruolo.

