In vendita anche nei supermercati e autogrill il test rapido per l’autodiagnosi del coronavirus. Ecco quanto costa e come funziona.

Molto probabilmente già a partire dal mese di maggio sarà distribuita la vendita del tampone fai da te, un test rapido per l’autodiagnosi del Coronavirus e che sarà distribuito, proprio come le mascherine, anche nei negozi, nei supermercati e negli autogrill. Se finora era infatti stato possibile sottoporsi ad un test rapido di questo tipo recandosi esclusivamente nelle farmacie, molto presto potremmo tranquillamente farlo anche stando seduti sul divano di casa. Sarà possibile acquistare il kit nei vari scaffali dei supermercati e in moltissime altre attività commerciali, il test rapido non ha però la stessa affidabilità di un test molecolare ma è stato inserito dal ministero della Salute, nell’elenco dei dispositivi medici.

Tampone rapido fai da te, quanto costa e come funziona

Il costo di ogni singolo kit per il tampone fai da te potrebbe orientativamente, aggirarsi intorno ai 6 e agli 8 euro ed ecco come funziona. Bisognerà leggere con attenzione le istruzioni e basterà l’utilizzo di un tampone nella regione nasale ed attendere per 15 minuti, il tempo necessario a rivelare le eventuali mutazioni del virus al momento note.

Lockdown Covid

Questo tipo di test non è affidabile quanto un test molecolare ma resta ad oggi, un ulteriore strumento per lo screening di massa. Lo si potrà acquistare non solo al supermercato e negli autogrill ma anche in altre attività come bar e ferramenta. Questo test inoltre sarà anche in grado di rilevare la presenza del virus in assenza di sintomi.

Tampone rapido fai da te, inserito nell’elenco dei dispositivi medici

Il brevetto del prodotto è di una società cinese, Xiamen Boson Biotech mentre per la distribuzione europea se ne occupa il gruppo austriaco, Technomed che ha avuto anche la certificazione CE.