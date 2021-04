Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul significato del termine inglese virtue signalling e il suo uso nella terminologia italiana.

Se qualche volta vi siete imbattuti nel termine virtue signalling probabilmente si stava descrivendo, in maniera poco favorevole, l’atteggiamento di una persona. Con questo termine inglese, che tradotto letteralmente significa “segnalazione di virtù”, si fa infatti riferimento ad una condotta caratterizzata principalmente dall’ostentazione di aderenza a valori morali finalizzata ad ottenere visibilità e approvazione dagli altri, ma che in realtà, invece, non compie alcuna azione concreta a supporto per la causa in questione.

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : per descrivere un atteggiamento artefatto per ostentare valori morali superiori agli altri.

: per descrivere un atteggiamento artefatto per ostentare valori morali superiori agli altri. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine del termine virtue signalling

Il termine virtue signalling potrebbe essere traducibile in italiano con il termine farisaismo, ma anche con i più comuni quali ipocrisia e perbenismo, anche se in realtà al virtue signalling si associa a chi davvero crede, in teoria, al valore che ostenta ma che nella pratica non poi è disposto ad adoperarsi per perseguirlo.

Si tratta infatti di una locuzione dalla valenza negativa, in uso quando si vogliono attribuire aggettivi di falsità o di finto conformismo. Questo termine viene utilizzato sia per descrivere l’atteggiamento di una persona ma anche di aziende e di comunità che ostentano un’apparente superiorità morale, che non combacia affatto con la realtà.

maschera volto donna

Secondo The Guardian, l’espressione virtue signalling è da attribuire al giornalista britannico James Bartholomew, che ha usato per primo il termine, all’interno di un suo articolo apparso sulla rivista The Spectator, nell’anno 2015.

Esempi d’uso di virtue signalling

Ecco di seguito alcuni esempi di come viene usata l’espressione virtue signalling e in particolare sui social network:

-Annunciare a gran voce di aver fatto della beneficenza;

-Ostentare di essere dei frequentatori abituali della chiesa;

-Mostrare assiduamente di fare volontariato ma anche di essere animalisti o di sostenere le categorie più deboli.

