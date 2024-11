Serata “La Talpa” con Diletta Leotta e gli amici: ci sono anche Chiara Ferragni, i Me contro Te e l’immancabile marito.

Nella serata di ieri, lunedì 18 novembre, è andata in onda la terza puntata del programma condotto da Diletta Leotta, La Talpa. Per l’occasione, la conduttrice ha deciso di organizzare una serata con gli amici per guardare tutti insieme la puntata.

Non sono mancate le foto pubblicate sui canali social, sia della conduttrice che degli invitati, e molti fan si sono stupiti di scoprire chi c’era in casa con loro. Scopriamo tutti i dettagli della stravagante serata tra amici.

Diletta Leotta invita Chiara Ferragni a guardare La Talpa

La conduttrice Diletta Leotta ha trasformato la sua casa in un salotto esclusivo per seguire la terza puntata del reality La Talpa.

Tra gli invitati c’erano nomi celebri come Chiara Ferragni e i Me Contro Te, insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Qui una foto della serata condivisa tra le storie.

La cosa che mi spezza è vedere come gruppo di ascolto di #latalpa Diletta Leotta, Alice Campello, Chiara Ferragni e i ME CONTRO TE. Così a random. pic.twitter.com/ilQa8soY8H — tweetparallelo (@tweetparallelo) November 18, 2024

Insieme hanno condiviso momenti della serata nelle sue storie Instagram. Tra pop corn, commenti sul reality e battute, la loro sarà stata una serata all’insegna del divertimento.

La lista degli ospiti includeva anche Alice Campello e Cristina Marino, entrambe legate al mondo dello spettacolo e della moda.

La Talpa: com’è andata la terza puntata del reality

Ormai Diletta Leotta sembra averci preso gusto e man mano appare sempre più a suo agio alla conduzione del programma.

Il reality La Talpa, giunto alla terza puntata ha sorpreso i telespettatori con nuovi indizi e sospetti. Anche gli ospiti di Diletta Leotta si sono lasciati coinvolgere, avanzando ipotesi su chi possa essere la misteriosa talpa all’interno del gioco.

La serata ha unito divertimento e suspense, e ha confermato la passione di Diletta per il programma e il suo desiderio di condividerla con le persone a lei più care.

Adesso non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire con chi deciderà di guardarla la conduttrice televisiva.