Addio a Antonia Cassandra Capasso, la giovane cantante che sognava Amici. Stroncata da un male incurabile a 24 anni.

Antonia Cassandra Capasso, giovane cantante di Napoli, non ce l’ha fatta. Da tempo portava avanti la sua coraggiosa lotta contro un tumore linfoblastico. Ma a soli 24 anni, la cantante è morta nelle scorse ore, spegnendosi dopo anni di battaglia contro una malattia che non le ha dato tregua.

Scopriamo tutti i dettagli della sua vita.

Addio ad Antonia Cassandra Capasso: 24 anni e tanti sogni

Diventata un simbolo di resilienza, Antonia Cassandra Capasso aveva conquistato il pubblico grazie al suo straordinario talento e alla determinazione con cui affrontava la vita.

Nel 2021, dal letto dell’ospedale Cardarelli di Napoli, aveva emozionato tutti cantando If I Ain’t Got You di Alicia Keys, un’esibizione che aveva fatto il giro dei social e le aveva aperto le porte di un provino per il talent Amici di Maria De Filippi.

Nonostante le difficoltà, Antonia non si era mai arresa. A causa delle restrizioni del Covid e delle sue condizioni di salute, aveva sostenuto il provino per Amici via Skype, ma le emozioni e la malattia non le permisero di continuare. Tuttavia, quell’esperienza rappresentò per lei una vittoria personale, come dichiarò in un’intervista a NapoliToday.

La lotta contro la malattia

Fino a pochi giorni fa, Antonia continuava a cantare e condividere video sui social, per trasmettere gioia e speranza a migliaia di follower. I suoi video, in cui interpretava le hit del momento, sono la prova dell’amore per la musica che l’ha accompagnata fino alla fine.

Oggi, il mondo piange una giovane promessa della musica che, nonostante tutto, non ha mai smesso di inseguire i propri sogni. Sotto al suo ultimo post sono arrivati centinaia di messaggi di condoglianze da parte di amici e fan.