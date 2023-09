Cena tra amiche per Diletta Leotta che si è concessa la prima uscita dopo il parto. Con lei anche Chiara Ferragni.

“Girls’ dinner”. Questa la didascalia di un post Instagram di Chiara Ferragni per raccontare le ultime avventure milanesi in compagnia di alcune amiche. E sebbene di solito sia proprio la moglie di Fedez a prendersi la scena, in realtà a destare curiosità sono state proprio le donne che erano con lei e nello specifico Diletta Leotta che, probabilmente, si è concessa la prima uscita in solitaria dopo il parto e l’arrivo della sua prima figlia avvenuto lo scorso 16 agosto.

Diletta Leotta e Chiara Ferragni: cena tra amiche

Diletta Leotta

Come detto, su Instagram, è Chiara Ferragni a rivelare l’uscita con le amiche in quel di Milano. Con lei Diletta Leotta, neo mamma, alla prima serata, forse, in solitaria. Presenti anche Elodie, l’influencer Francesca Muggeri, il braccio destro della Ferragni Francesco Maria Damato e Manuel Mameli, un noto make-up artist e hair stylist dell’ambiente dello spettacolo.

La cena si è svolta in un ristorante di pesce nel centro di Milano e a rendere pubblico l’evento è stata, come detto, l’imprenditrice digitale che con una serie di scatti, ha fatto vedere location e vari look dei presenti.

Sebbene la scritta “Girls’ dinner” faccia pensare ad una uscita di piacere, potrebbe esserci sotto qualcosa di molto diverso. In tanti, infatti, hanno ipotizzato che la serata sia stata anche di lavoro con magari qualche nuovo progetto che vedrà le donne protagoniste.

Ad ogni modo, se così sarà, siamo sicuri che nessuna aspetterà per raccontare cosa bolle in pentola. Intanto, tutti i fan possono accontentarsi degli scatti della serata che, tra le altre cose, hanno mostrato come il volto DAZN sia già tornato in splendida forma a meno di un mese dal parto.

Di seguito il post della Ferragni e le foto della serata. Il terzo scatto mostra le amiche presenti: