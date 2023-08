Diletta Leotta e Loris Karius sono al settimo cielo per la nascita della loro prima figlia, la piccola Aria.

Diletta Leotta e Loris Karius sono al settimo cielo per la nascita della loro bambina, Aria, e sui social non hanno mancato di condividere con i fan alcuni dei momenti speciali vissuti in questi primi giorni da neogenitori.

“Bimba di papà, benvenuta a casa”, ha scritto Karius postando uno scatto in cui lo si vede tenere l’ovetto contenente la sua piccola. Diletta Leotta nel frattempo ha condiviso le prime foto con Aria a casa e come colonna sonora delle immagini ha scelto il brano Gioia Infinita, dei Negrita.

Diletta Leotta e Loris Karius: i primi giorni con la figlia Aria

La piccola Aria Karius è nata il 16 agosto, stesso giorno del compleanno di sua madre Diletta Leotta. La conduttrice e Loris Karius sono al settimo cielo per la nascita della piccola Aria e sui social hanno condiviso le immagini dei primi momenti vissuti come neogenitori.

La coppia ha tenuto top secret il nome scelto per la bambina fino al giorno della sua nascita e sui social in tanti hanno fatto loro le congratulazioni per l’arrivo della piccola Aria.