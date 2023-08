Fabrizio Corona avrebbe chiesto la mano al chirurgo Giacomo Urtis, che ha confessato di essere innamorato di lui.

Da tempo Giacomo Urtis sostiene di essere innamorato di Fabrizio Corona e adesso – stando a quanto riporta Dagospia – lo stesso ex Re dei paparazzi gli avrebbe chiesto la sua mano.

“Me l’ha chiesto oggi…Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business“, avrebbe detto il chirurgo dei vip (stando a quanto riporta Dagospia). Fabrizio Corona – che è impegnato sentimentalmente con la modella Sara Barbieri – al momento non ha commentato la notizia.

Fabrizio Corona: il matrimonio con Giacomo Urtis

Da tempo si vocifera di una presunta liaison top secret tra Fabrizio Corona e il chirurgo dei vip Giacomo Urtis e, stavolta, è stato Dagospia a riportare un’indiscrezione secondo cui l’ex Re dei paparazzi avrebbe chiesto la mano all’ex volto del GF Vip. Al momento l’indiscrezione resta senza conferma e Corona continua a mostrarsi in compagnia della fidanzata Sara Barbieri, con cui fa coppia fissa ormai da due anni.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Fabrizio Corona si deciderà a rompere finalmente il silenzio.