Una dieta che permette di mangiare quasi tutto, purché in modo separato. Capiamo bene come funziona la dieta dissociata!

Mettersi a dieta non significa solo perdere peso, ma anche depurare l’organismo: è così che funziona la dieta dissociata, un regime alimentare che prevede la perdita dei chili di troppo, facendo svolgere all’intestino un lavoro più lento e favorevole. Nasce da un’idea di William Howard Hay, un medico che studiò la dieta su se stesso e la propose poi nel 1911. La regola principale è di non consumare assolutamente proteine e carboidrati durante lo stesso pasto. Capiamo meglio come funziona…

Dieta dissociata: menù e schema

Il programma non vuole assolutamente vedere carboidrati e proteine sullo stesso piatto, se non addirittura nello stesso giorno. Tutto ciò sarebbe dovuto dal fatto che l’intestino ha bisogno di svolgere due mansioni diverse in base a ciò che deve “digerire” e, in questo modo, non si rischia nemmeno di aumentare di peso.

Proteine

Per andare più nel dettaglio, le proteine hanno bisogno di un ambiente acido, mentre i carboidrati di un ambiente basico. Se si incrociano, l’apparato digerente si affatica e l’organismo ne risente, manifestando sonnolenza, stanchezza e pesantezza.

Sono stati stilati due gruppi specifici da non mischiare assolutamente insieme. Ecco quali sono:

– Il primo gruppo è composto dalle proteine: pesce, carne, legumi, latte e latticini, agrumi, melone, mirtilli, pomodori e frutti con il nocciolo.

– Il secondo gruppo è composto da carboidrati: pasta, pane, riso, patate, cereali, frutta, fichi, datteri, farina di mais, marmellata, miele e dolci.

Tra un pasto e l’altro devono trascorrere almeno 4 ore. È un tipo di dieta consigliata specialmente a tutti coloro che praticano sport, soprattutto dopo i pasti. La dieta dissociata permette di non soffrire di gonfiore allo stomaco, di migliorare la digestione, di perdere peso e di trovare un equilibrio grazie all’alimentazione.

Prima di intraprendere questo tipo di alimentazione bisogna assolutamente richiedere il parere di un medico!

