Dicono di te: ecco le location del film con Max Giusti

Ecco quali sono le location di Dicono di te, la commedia con protagonisti Max Giusti, Ilaria Spada e Paolo Calabresi.

Immaginate di poter leggere i pensieri delle altre persone e di scoprire che l’immagine che hanno coloro che vi circondano, dai vostri famigliari ai colleghi di lavoro, è ben diversa da quella che vi immaginavate. Come reagireste? Questo è ciò che accade a Giancarlo, il protagonista della commedia Dicono di te che è uscita nel 2024 ed è stata detta da Umberto Carteni. Per sapere come va a finire la storia non vi resta che vedere il film, nel frattempo vediamo chi sono gli attori e le attrici che compongono il cast principale ma anche quali sono le location di Dicono di te.

Dicono di te: il cast del film

Il protagonista principale di Dicono di te, Giancarlo, è interpretato da Max Giusti, che è così tornato a recitare in un film di Umberto Carteni dopo averlo fatto in La seconda chance.

Paolo Calabresi

Il coprotagonista è Paolo Calabresi, che veste i panni di Marco, il cugino di Giancarlo che grazie a una sorta di pozione magica riesce a permettere al protagonista di sentire i pensieri delle altee persone e di rendersi conto quindi di ciò che veramente le persone pensano di lui. Nel cast di Dicono di te troviamo poi anche Ilaria Spada.

Dicono di te: le location del film

La storia raccontata in Dicono di te è ambientata a Roma e anche le riprese del film sono state effettuate principalmente nella Capitale. Si possono riconoscere alcuni luoghi simbolo del centro storico, come le strade intorno al Vaticano.

Oltre che a Roma, il regista Umberto Carteni, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori impegnati nelle riprese hanno girato anche in altri comuni del Lazio ma sempre nei pressi di Roma.