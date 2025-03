Le onde del passato 2 si farà? Le anticipazioni sulla serie TV

La puntata in onda su Canale 5 venerdì 21 marzo è l’ultima della prima stagione, ma Le onde del passato 2 si farà?

La prima stagione di Le onde del passato ha avuto un grande successo, basti pensare che oltre 2 milioni di spettatori hanno guardato in diretta ogni puntata della fiction con Anna Valle andata in onda al venerdì sera su Canale 5. Ma il numero di spettatori è certamente stato superiore, considerato che tutti gli episodi sono anche disponibili su Mediaset Infinity e possono essere visti in qualsiasi momento. La puntata in onda venerdì 21 marzo 2025 è l’ultima della prima stagione e ora in tanti si stanno domandando se Le onde del passato 2 si farà oppure no.

Le onde del passato 2 si farà?

Da parte della Mediaset non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali riguardo al futuro della fiction ma l’impressione è che Le onde del passato 2 si farà. I dati degli ascolti, come dicevamo, sono stati certamente positivi e poi va considerato che la storia raccontata non è ancora arrivata alla conclusione.

Anna Valle in Le onde del passato – www.donnaglamour.it

Le onde del passato è stata immaginata sin dall’origine come una serie TV da sviluppare su più stagioni. Ora non resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset o magari da qualche protagonista della fiction per avere la certezza che Le onde del passato 2 ci sarà e tornerà in onda su Canale 5.

Quando inizia Le onde del passato 2?

Una volta che arriverà l’annuncio ufficiale della realizzazione di Le onde del passato 2 si avranno anche notizie più certe riguardo alla messa in onda delle nuove puntate su Canale 5. Al momento si può però ipotizzare che la nuova stagione possa tornare in prima serata sul principale canale Mediaset nel 2027. Difficilmente, infatti, vedremo i nuovi episodi già nel corso del prossimo anno.