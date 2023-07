I Depeche Mode tornano in Italia per il tour dell’estate 2023: ecco la possibile scaletta e l’ordine delle canzoni.

Il 2023 sarà ricordato anche come l’anno del grande ritorno dei Depeche Mode negli stadi italiani. Dopo essere stati grandi protagonisti della finale del Festival di Sanremo, voluti fortemente dal direttore artistico Amadeus, suo grande fan, Dave Gahan e Martin Gore stanno per tornare nuovamente nel nostro paese per tre concerti straordinari in tre dei più importanti stadi del nostro paese. Scopriamo insieme la possibile scaletta dei loro concerti.

Depeche Mode, tour dell’estate 2023: la scaletta dei concerti

Con un repertorio immenso come quello del leggendario gruppo inglese, indovinare la scaletta non è per nulla semplice. Ci sarà sicuramente grande spazio per alcuni brani del nuovo album, Memento Mori, tra cui l’apprezzatissima Ghosts Again. Ma non mancheranno i loro classici più amati, da Enjoy the Silence a Personal Jesus, passando per Just Cant’t Get Enough.

Dave Gahan Depeche Mode

In attesa di rivederli nei nostri stadi, ecco la scaletta presentata a Berlino il 9 luglio:

My Cosmos is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good Play

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak to Me

Home Play

Strangelove

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Ovviamente è possibile che per le date italiane la band abba immaginato qualche sorpresa, magari con l’aggiunta di qualche omaggio, oltre al compianto Andrew Fletcher, anche al pubblico italiano che da sempre li segue con grande affetto.

Depeche Mode: le date della tournée estiva 2023

Saranno tre gli appuntamenti italiani per Dave Gahan e compagni, in un lungo tour negli stadi che li sta portando in giro per tutto il mondo, con date in programma in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico. Nel nostro paese sono attesi in particolare da tre concerti. Questo il calendario completo di loro live italiani:

12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

14 luglio allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano

16 luglio allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna

Di seguito il video della loro Ghosts Again: