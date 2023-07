Althorp House, la casa di famiglia di Lady Diana, è aperta al pubblico: il conte Charles Spencer lo ha annunciato sui social.

Quanti hanno in programma un viaggio estivo in Inghilterra dovrebbero valutare una sosta nella contea di Northamptonshire, nella regione delle Midlands Orientali. Fino al 31 agosto 2023, la bellissima Althorp House, la casa di famiglia di Lady D, è aperta al pubblico. L’annuncio arriva dal conte Charles Spencer.

Althorp House: la casa di famiglia di Lady Diana è aperta al pubblico

Althorp House, la bellissima casa di famiglia di Lady Diana situata nel Northamptonshire, è aperta al pubblico. La dimora, una tenuta che occupa ben 13.000 acri, apre le sue porte ogni anno, generalmente in estate, per un periodo di tempo limitato. E’ qui che Diana è cresciuta, con il padre, il conte Spencer, e le due sorelle maggiori, Lady Sarah e Lady Jane. Attualmente, la grande villa è abitata da Charles Spencer, 9° Conte Spencer, con la terza moglie Karen e la loro figlia, Lady Charlotte Diana Spencer.

“Siamo aperti al pubblico! Visitate Althorp House fino al 31 agosto 2023. In mostra una delle più belle collezioni private d’Europa di mobili, dipinti e ceramiche, ogni intrigante stanza di questa magnifica casa di famiglia ha una sua storia affascinante“, ha annunciato su Instagram il conte Spencer.

Di proprietà della famiglia di Lady Diana dal 1508, Althorp House è stata costruita su un terreno che gli antenati della principessa acquistarono grazie al denaro accumulato come allevatori di pecore.

La dimora è della famiglia Spencer da 515 anni

Althorp House è una dimora bellissima, degna della principessa Diana. Di proprietà della sua famiglia da ben 515 anni, la villa è un vero e proprio museo. Quadri importanti, soffitti dorati, ritratti alle pareti e argenteria da royal family: i visitatori potranno avere accesso a diverse sale e ammirare oggetti da collezione. Non solo, avranno anche la possibilità di entrare nel piccolo memoriale costruito in onore di Lady D. Tutti i ricavati legati ai biglietti di ingresso verranno devoluti al Diana, Princess of Wales Memorial Fund.