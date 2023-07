Wi-Fi Calling: cos’è e come funziona il metodo per effettuare telefonate quando manca la copertura telefonica.

Vuoi effettuare una telefonata ma non c’è campo? La soluzione esiste e chiama Wi-Fi Calling, una nuova tecnologia che permette di effettuare chiamate tramite internet anche quando non abbiamo a disposizione una copertura di rete adeguata. E non è un’esperienza mai provata nelle nostre vite. Quante volte è capitato infatti di non riuscire a sentire bene il nostro interlocutore, o addirittura di non essere reperibili perché privi di linea telefonica.

In alcune zone del nostro paese, o anche in alcune case, il segnale infatti arriva in maniera debole, molto debole, o addirittura non riesce nemmeno ad arrivare. Per questo motivo, in situazioni del genere, può essere necessario ricorrere a un rimedio alternativo. E il Wi-Fi Calling potrebbe essere quello che fa per noi. Scopriamo insieme come funziona.

Come funziona il Wi-Fi Calling

Per definizione questo metodo altro non è che un’opzione che permette di telefonare instradando la chiamata non sulla rete telefonica ma sulla connessione Wi-Fi. Per l’utente che chiama o che riceve la chiamata non cambia nulla. Non servono ulteriori dispositivi, oltre allo smartphone per riuscire a effettuare una telefonata con questo metodo (sempre che il cellulare possa supportare questa tecnologia).

Ma come funziona questo nuovo sistema per effettuare le chiamate? Non si tratta di un metodo particolarmente complesso. Di fatto, non è diverso da quello già possibile attraverso applicazioni come Skype o WhatsApp. La differenza è che la qualità della telefonata è migliore, priva di interruzioni, e che le chiamate si ricevono direttamente sul proprio numero, senza il supporto di applicazioni esterne.

L’unico limite, al momento, è che non tutti gli operatori offrono questa soluzione in Italia, anche se la maggior parte di quelli presenti nel nostro paese si stanno adoperando per poterla implementare già dai prossimi mesi.

Quanto costa il Wi-Fi Calling?

Inevitabile chiedersi se questo ulteriore servizio messo a disposizione da molti operatori abbia un costo aggiuntivo o meno. La risposta è ‘no’. Viene offerto in Italia nel piano tariffario sottoscritto con il singolo operatore, ma potrebbe essere necessario fare un upgrade a livello di smartphone, qualora il nostro attuale dispositivo non supportasse la funzione. L’elenco dei telefoni compatibili è comunque disponibile sui siti degli operatori che già offrono il servizio.

Si tratta dunque di una piccola grande rivoluzione nel mondo della telefonia. Un cambiamento che potrebbe permettere finalmente di telefonare da taverne, cantine o semplicemente da abitazioni con mura troppo spesse. A patto di avere una connessione Wi-Fi stabile, ovviamente. E di avere a disposizione la password per effettuare l’accesso.