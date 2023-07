Dove si comprano e quanto costano i biglietti per il Lucca Summer Festival 2023? Ecco tutte le informazioni per assistere ai concerti.

Il Lucca Summer Festival 2023 richiama ogni anno milioni di visitatori, amanti della musica e non. I biglietti si possono acquistare anche online, con un semplice click. Ecco quanto costano i tickets per i concerti e quali sono le informazioni utili da conoscere prima di mettersi in viaggio verso la Toscana.

Lucca Summer Festival 2023: dove si comprano e quanto costano i biglietti

Considerato una delle manifestazioni musicali più amate dagli italiani, il Lucca Summer Festival 2023 ha aperto i battenti lo scorso 29 giugno e andrà in scena fino al 28 luglio. Quindici date importanti, con artisti di fama nazionale e internazionale. Da Bob Dylan ai Placebo, passando per i Blur e Robbie Williams. I biglietti si possono acquistare sul sito di Ticketone, oppure nei negozi fisici dell’agenzia. I costi, ovviamente, variano in base al concerto. Di seguito, le date dei cantanti con la relativa fascia di prezzo:

29 giugno – Kiss e Kid Row – da 65,00 euro;

1 luglio – Simply Red – da 43,00 euro;

4 luglio – Generation Sex (unica data italiana) – da 43,00 euro;

6 luglio – Bob Dylan – da 60,00 euro;

12 luglio – Sigur Ros (opening King Princess) – da 40,25 euro;

13 luglio – Placebo – da 51,75 euro;

14 luglio – Norah Jones (unica data italiana) – da 69,00 euro;

16 luglio – OneRepublic – da 57,50 euro;

17 luglio – Pat Metheny – da 39,10 euro;

20 luglio – Lil Nas X (unica data italiana) – da 50,00 euro;

21 luglio – Checco Zalone in “Amore+Iva” – da 40,00 euro;

22 luglio – Blur (unica data italiana) – da 59,80 euro;

23 luglio – The Chemical Brothers – da 51,75 euro;

25 luglio – Jacob Collier e Snarky Puppy – da 35,00 euro;

28 luglio – Robbie Williams (special guest DIODATO) – da 89,70 euro.

Al costo dei biglietti per il Lucca Summer Festival 2023 si deve aggiungere il prezzo relativo alla prevendita.

Lucca Summer Festival 2023: informazioni utili

Il Lucca Summer Festival 2023 si raggiunge facilmente sia in auto che con altri mezzi. In ogni modo, è consigliato raggiungere il luogo dei concerti con un certo anticipo, visto che è necessario sottoporsi ai dovuti controlli di sicurezza. All’interno dell’area adibita alle esibizioni è vietato introdurre: borse e zaini con capacità maggiori a 10 litri, bombolette spray (repellenti compresi), trombette da stadio, armi di qualunque tipo, materiale esplosivo, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, animali, ombrelli, strumenti musicali, droni, macchine fotografiche professionali, videocamere, biciclette, monopattini, tende, caschi e powerbank.