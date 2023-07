Lazza ha dato il via al suo tour dell’estate 2023: vediamo la scaletta dei concerti e tutte le date della tournée.

Lo scorso 24 giugno, partendo dalla Svizzera, Lazza ha aperto il suo tour dell’estate 2023. L’artista, per la gioia di tutti i fan, girerà l’Italia, portando in scena ben 30 canzoni. Vediamo qual è la scaletta delle canzoni e in quali città sarà possibile assistere ad uno dei suoi concerti.

Lazza, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Dopo il successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Cenere, Lazza ha dato il via al tour dell’estate 2023, che ha chiamato Overtour Summer 2023. L’artista si esibirà in tutta Italia, con ben 22 tappe. La data zero è stata quella dello scorso 24 giugno al Castle On Air di Bellinzona, in Svizzera, mentre la performance conclusiva sarà quella del 7 ottobre in Piazza Papa Giovanni II, a Scampia. Di seguito, la scaletta delle canzoni:

Ouv3rture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

s!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Panico

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

Lario

24h

Senza rumore

Catrame

Nulla di

Morto mai

Piove

Ho paura di uscire

Uscito di galera

Cenere

Ferrari

In tutte le tappe del tour dell’estate 2023, Lazza si esibirà con 30 canzoni, scelte tra i suoi successi più grandi.

Lazza: le date della tournée estiva

Di seguito, tutte le date del tour dell’estate 2023 di Lazza: