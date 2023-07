Il Lucca Summer Festival 2023 è entrato nel vivo: ecco tutti gli artisti che si sono già esibiti e quelli che vedremo fino al 28 luglio.

Da quando il Lucca Summer Festival 2023 ha aperto i battenti, nella cittadina toscana c’è gran fermento. D’altronde, visti i grandi nomi che hanno già preso parte alla manifestazione e quelli che si esibiranno nelle prossime settimane, c’era da aspettarselo. Vediamo tutti gli artisti e le relative date del concerto.

Lucca Summer Festival 2023: tutti gli artisti che vedremo

Il Lucca Summer Festival 2023 ha aperto i battenti. La manifestazione musicale di interesse nazionale, che va in scena dal 1998, ha dato il via alla nuova edizione lo scorso 29 giugno e andrà avanti con una serie di appuntamenti fino al 28 luglio. Come avviene ogni anno, nella bellissima città toscana arrivano cantanti di un certo calibro. Negli anni passati, ad esempio, abbiamo assistito a performance di grandi artisti, come: Lenny Kravitz, Phil Collins, Rolling Stones, Elton John ed Ennio Morricone. Anche nel 2023, i partecipanti al Lucca Summer Festival 2023 promettono uno spettacolo indimenticabile. Di seguito, tutte le date e le relative esibizioni:

29 giugno – Kiss e Kid Row

1 luglio – Simply Red

4 luglio – Generation Sex (unica data italiana)

6 luglio – Bob Dylan

12 luglio – Sigur Ros (opening King Princess)

13 luglio – Placebo

14 luglio – Norah Jones (unica data italiana)

16 luglio – OneRepublic

17 luglio – Pat Metheny

20 luglio – Lil Nas X (unica data italiana)

21 luglio – Checco Zalone in “Amore+Iva”

22 luglio – Blur (unica data italiana)

23 luglio – The Chemical Brothers

25 luglio – Jacob Collier e Snarky Puppy

28 luglio – Robbie Williams (special guest DIODATO)

Dove acquistare i biglietti del Lucca Summer Festival 2023?

Da Bob Dylan a Robbie Williams, passando per The Chemical Brothers: il Lucca Summer Festival 2023 richiama in città fan provenienti da ogni angolo d’Italia. D’altronde, per alcuni artisti si tratta dell’unica data nel bel Paese. I biglietti per accedere ai singoli concerti sono in vendita online, sul sito di Ticketone, e nei punti vendita fisici dell’agenzia.