I risultati del test del DNA a cui si è sottoposta Olesya Rostova coincidono con quelli di Denise Pipitone? Silenzio dalla tv russa.

Da giorni si intercorrono voci sul caso di Olesya Rostova, la ragazza ospite nel programma tv russo Lasciali Parlare che ha lanciato un appello per ritrovare i suoi genitori. Mentre i familiari della piccola Denise Pipitone si sono detti “cautamente speranzosi” rispetto all’ipotesi che Olesya fosse la bambina scomparsa, la tv russa avrebbe deciso di tenere segreti i risultati delle analisi del sangue fino alla messa in onda della nuova puntata dello show (prevista per il 7 aprile). Il legale della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, ha dichiarato al Corriere della Sera che, a causa dell’embargo, non potrà dire nulla prima della messa in onda dello programma:

“L’avvocato di Olesya conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento. A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa”.

Olesya Rostova: i test del Dna tenuti segreti

Al momento non sarebbero ancora emersi i risultati delle analisi del sangue effettuate da Olesya Rostova, la ragazza russa scomparsa nello stesso periodo in cui si sono perse le tracce di Denise Pipitone.

A Verissimo erano state mostrate insieme alcune immagini della ragazza ed era stata sottolineata la sua somiglianza con quelle della mamma della bambina di Mazara del Vallo, Piera Maggio. I familiari di Denise, dopo anni di ricerche infruttuose, si sono detti “cautamente speranzosi” anche verso questa ennesima pista. Per sapere la verità riguardo al gruppo sanguigno di Olesya bisognerà aspettare il 7 aprile.

Le critiche contro il programma

In tanti hanno criticato l’attesa creata dallo show russo sul caso mediatico che per ben 17 anni ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso. I familiari della piccola Denise – così come i loro legali – hanno chiesto di rispettare il loro dolore e di non dare adito al grande clamore suscitato dalla trasmissione tv russa.

