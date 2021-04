A 44 anni è venuta a mancare improvvisamente Erica Vittoria Hauser, ex modella ed ex dama del trono over di Uomini e Donne.

È morta a 44 anni un’ex dama del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, stiamo parlando di Erica Vittoria Hauser nota soprattutto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al celebre dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Sembra che la dama sia venuta a mancare improvvisamente nel sonno nella notte tra Pasqua e Pasquetta e che al momento del suo decesso si trovasse da sola e nella sua abitazione.

Chi era Erica Vittoria Hauser ?

Erica Vittoria Hauser era originaria del Principato del Liechtenstein ma da diversi anni ormai, viveva e lavorava nella capitale romana e nel mondo della moda e dell’arredamento di interni. Sulla sua vita privata sappiamo che aveva conseguito una laurea in architettura a Firenze e successivamente si era diplomata anche come chef.

Erica aveva preso parte a Uomini e Donne nel 2013 e dallo studio televisivo era uscita insieme al cavaliere, Ivano Rotoli. La coppia si era frequentata per un po’ di tempo all’interno dello studio televisivo di Canale 5 ma poco dopo, i due preferirono viversi questo sentimento lontano dai riflettori anche se poi, la storia non è mai decollata e loro strade si sono separate ben presto.

Erica Vittoria Hauser, le cause della morte non sono note

Ad annunciare la morte improvvisa di Erica Vittoria Hauser sono stati gli stessi familiari della donna comunicando anche che i funerali si sarebbero svolti il 7 aprile presso la chiesa di San Gioacchino a Roma. Al momento non sono state rese note le cause del decesso e sono davvero tanti protagonisti ed ex, di Uomini e Donne che hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia di Erica per la sua scomparsa.