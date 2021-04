Pierpaolo Pretelli ha confessato di aver presentato per la prima volta la sua fidanzata, Giulia Salemi, al figlio Leonardo.

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – sbocciato nella casa del GF Vip 5 – procede a gonfie vele, e l’ex velino ha confessato di aver finalmente presentato l’influencer a suo figlio Leonardo. A Rtl 102.5 Pierpaolo ha dichiarato che Giulia sarebbe la prima donna che avrebbe deciso di presentare a suo figlio dopo la rottura dall’ex compagna (e madre del bambino) Ariadna Romero.

“Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di quello che provo per Giulia e di quello che lei prova per me”, ha dichiarato Pierpaolo dopo l’incontro avvenuto tra i due.

Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi: l’incontro con il figlio di Pierpaolo

A smentire le ipotesi delle malelingue – che li davano per spacciati dopo la fine del GF Vip – Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembrano essere più uniti che mai, e come promesso dopo la fine del reality show, l’ex velino ha presentato la sua nuova fiamma al figlio Leonardo, nato dall’amore per Ariadna Romero. I tre avrebbero trascorso un pomeriggio a giocare all’aria aperta, e Pierpaolo non ha nascosto il suo orgoglio e la sua felicità:

“Giulia è molto attenta, paziente e ama i bambini”, ha raccontato a Rtl, e ancora: “C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore”.

La relazione a distanza

Dopo la fine del reality show Giulia Salemi ha fatto ritorno a Milano mentre Pierpaolo è tornato nel suo appartamento a Roma. Nonostante i primi mesi d’amore “a distanza”, i due si sono detti intenzionati ad andare presto a convivere. Per il momento la coppia starebbe cercando di far coincidere i propri impegni di lavoro tra Roma e Milano, così da vedersi il più spesso possibile.