L’influencer Valentina Ferragni ha rivelato ai fan dei social di aver da poco scoperto di soffrire di una patologia più grave del previsto.

La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, ha confessato via social di aver scoperto di soffrire di insulino-resistenza, una patologia che influisce sulla capacità delle cellule di rispondere all’azione dell’insulina e che sarebbe piuttosto difficile da diagnosticare. “Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla perché è molto difficile da diagnosticare. (…) Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza”, ha dichiarato via social.

Valentina Ferragni: l’insulino-resistenza

Attraverso i suoi canali social Valentina Ferragni condivide gioie e dolori con i suoi fan, e stavolta ha deciso di confessare anche la sua preoccupazione: l’influencer a da poco scoperto di essere affetta da insulino-resistenza, una patologia che influisce sulla capacità delle cellule di rispondere all’insulina.

Valentina ha dichiarato che la patologia sarebbe difficile da diagnosticare e che lei avrebbe scoperto di averla dopo numerose analisi del sangue. La sorella minore di Chiara Ferragni ha promesso che parlerà approfonditamente ai suoi fan della malattia non appena ne saprà di più. Intanto, sui social, in molti le hanno dimostrato il loro calore.

Il primo incontro con la nipote Vittoria

Durante le festività pasquali Valentina ha potuto incontrare per la prima volta la sua nipotina Vittoria Lucia Ferragni, nata il 23 marzo 2021. A causa delle limitazioni imposte per l’emergenza Coronavirus, l’influencer non aveva infatti potuto far visita a sua sorella Chiara (così come il resto della famiglia). A Pasqua la famosa influencer ha festeggiato insieme ai suoi due bambini, e ha finalmente presentato Vittoria alle due sorelle e ai suoi genitori, più felici che mai dell’arrivo della seconda nipotina.