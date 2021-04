Tomaso Trussardi festeggia il suo compleanno in terrazza e ai fornelli. Michelle Hunziker lo filma e fa un gesto inaspettato.

Tomaso Trussardi, l’imprenditore italiano e marito della bella e simpatica conduttrice televisiva, Michelle Hunziker è stato il vero protagonista di alcune stories condivise sull’account Instagram di lei, il motivo? “Il Truss compie gli anni” ha comunicato così ai suoi followers Michelle che per l’occasione, ha anche deciso di riprendere Tomaso mentre era intento a cucinare della carne sulla terrazza della loro dimora bergamasca. La showgirl svizzera però, non si è limitata soltanto a filmare il marito ma ha deciso anche di sorprenderlo in diretta e con un gesto davvero inaspettato, ecco tutti i dettagli.

Tomaso Trussardi, compleanno social

Tomaso Trussardi spegne 38 candeline e per l’occasione è proprio Michelle Hunziker a filmarlo sulla grande terrazza della loro casa a Bergamo. La festa di compleanno dell’imprenditore italiano si svolge proprio lì e ai fornelli c’è il festeggiato.

Nelle stories su Instagram che Michelle ha condiviso abbiamo infatti visto Trussardi intendo a cucinare della carne con tanto di grembiule mentre Michelle gli si avvicina con in mano una rosa rossa e cantandogli dolcemente il ritornello di “Tanti auguri a te”

Michelle Hunziker e Tomaso trussardi

“Ma grazie” è la risposta di Trussardi mentre Michelle incalza e continua cantandogli “Tanti auguri maritino, figo, bellissimo…” e “Ti piaccio con il grembiule” è la replica lui. Lui classe 83, lei nata nel 1977 la coppia ride e scherza anche sulle loro differenze anagrafiche “Oh, 38” – gli esclama Michelle – “Mi stai raggiungendo”. “D’altronde invecchiare è l’unico modo per non morire. Non ce ne sono altri” è la risposta di lui in maniera divertita.

Michelle e Tomaso, innamorati e felici

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono convolati a nozze nel 2014 volta e la cerimonia si è svolta presso il Palazzo della Regione di Bergamo. Dalla loro unione sono nate le figlie: Celeste Trussardi l’ 8 marzo del 2015 e Sole Trussardi, il 10 ottobre del 2013.