La modella venezuelana si è avvicinata di nuovo alla principessa etiope mettendo da parte gli antichi rancori e le dà un consiglio su come conquistare il food blogger.

A quanto pare Jessica e Delia hanno messo da parte la loro rivalità e la compagna di Alex Belli le dà anche dei consigli per conquistare Barù. Il riavvicinamento sarà strategico? Il web si divide e intanto la modella sembra aver fatto pace con la principessa etiope.

Le dichiarazioni di Delia Duran

Come riporta Blogtivvu, Delia Duran fa pace con Jessica Selassiè: “Io ho visto il tuo cuore. Io sono stata troppo dura con te e mi pento di questa cosa perché sei stata l’unica, con Manila e Miriana ad avere un cuore enorme. Da anni stai lottando per questa cosa… magari sono sbagliata e non riesco a farmi capire bene, ma prendi questo consiglio: vivitela, anche con lui, ma non aspettare niente. E’ lui che deve fare un passo, non sei tu. Se lui ti vuole adesso devi fare tu la regina. Fatti prendere, fatti amare per quello che tu sei… questo è quello che io ho fatto con Alex perché anch’io ero come te.“

In molti potrebbero vederci una strategia visto che la finale è agli sgoccioli oppure potrebbe essere semplicemente un pentimento.

