La ballerina ucraina nota per aver partecipato a Ballando con le stelle ha parenti e amici che stanno soffrendo a causa della guerra e per lei è davvero angosciante saperli in pericolo.

In occasione di un’intervista a La Vita in Diretta, Anastasia Kuzmina racconta il dolore di sapere i suoi cari e amici in Ucraina, durante la guerra con la Russia. Sono momenti molto difficili per la ballerina che non può fare altro che osservare ed aspettare come tutti, sperando che la sua famiglia stia bene.

Le dichiarazioni di Anastasia Kuzmina

Come riporta Today: “Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina. Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo. Anche se l’ho sempre saputo”. Queste le parole di Anastasia Kuzmina che racconta uno dei momenti più angoscianti della sua vita.

La ballerina è nata proprio a Kiev e grazie al suo indiscutibile talento si è fatta strada anche sul piccolo schermo, approdando anche a Ballando con le stelle. Ora però, i suoi pensieri vanno al suo popolo di cui si dice fiera e alla sua famiglia che spera possa stare bene.

