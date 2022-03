Il ballerino ex fiamma di Gabriel Garko ha stregato il web e il pubblico del talent show che chiede in massa un posto fisso per lui nel cast.

Venuto per giudicare la sfida dei ragazzi di Amici 21 in danza modern, Gabriele Rossi ha fatto battere il cuore ai telespettatori. Migliaia di tweet con le sue foto e commenti positivi su di lui e infine, una richiesta: che il ballerino entri nel cast del talent e si esibisca al serale.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Tutti pazzi per Gabriele Rossi, il ballerino potrebbe andare in serale?

Come riporta Vanity Fair, Gabriele Rossi ha “Il potenziale artistico, insomma, c’è tutto, senza contare la presenza scenica, il sorriso rassicurante e la battuta pronta. Perché, dunque, non provare a scommettere su di lui affidandogli un posto, se non al Serale come giudice, almeno nel daytime di Amici come consulente o professore? Noi ci crediamo. Gabriele Rossi, famigliare al pubblico di Canale 5 per aver partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello Vip, ha tutte le carte in regola per ritagliarsi una nicchia all’interno del talent show di Canale 5″.

Maria De Filippi accoglierà la proposta dei fan? Intanto il web sa già cosa farebbe al posto della queen di Mediaset.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG