Davide Mengacci ospite a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, racconta la sua carriera e lancia una frecciatina a Rosita Celentano.

Passato l’Albero di Natale gate, Caterina Balivo è tornata in diretta su La Volta Buona con un nuovo ospite d’eccezione. Nella puntata del 5 gennaio 2026, Davide Mengacci ha ripercorso la sua lunga carriera televisiva, svelando alcuni retroscena sui suoi anni in TV e lanciando una frecciatina a una sua storica collega: Rosita Celentano.

Il metodo Davide Mengacci con le giovani colleghe

Durante la conversazione a La Volta Buona, Caterina Balivo ha chiesto a Davide Mengacci chi fosse stata la sua “partner del cuore“. Il conduttore ha risposto con franchezza, sottolineando il ruolo che ha spesso ricoperto accanto a colleghe più giovani: “Io ne ho avuto tante. Mi affidavano le ragazzine perché io insegno. Io insegno, non per altruismo, perché se sa fare bene il lavoro, faccio meno fatica“.

Un approccio professionale chiaro, fondato sull’efficienza e sull’esperienza, che secondo il conduttore ha portato ottimi risultati: “Tutte le ragazze con cui ho lavorato hanno imparato bene“.

La stoccata a Rosita Celentano

Non tutte le collaborazioni, però, sono state semplici. Parlando della sua esperienza a La Domenica del Villaggio, Davide Mengacci ha raccontato le difficoltà incontrate nel lavorare con Rosita Celentano: “Quella che non sono mai riuscito a indirizzare o contenere è stata Rosita Celentano. Era intenibile“.

La conduzione in diretta del programma, secondo Mengacci, metteva ancora più in evidenza la sua imprevedibilità: “Faceva delle cose, a lei non importava niente di fare degli errori e dichiararli“. E ancora, ha aggiunto: “Lei faceva delle cose tipiche di chissenefrega. Non sapevo mai quando era in onda, quando mi avrebbe dato la linea perché non seguiva il copione…”.

Parole che hanno fatto da preludio all’ingresso in studio di Anna Moroni, altra celebre collaboratrice con cui il conduttore ha condiviso anni di televisione.