Nuovo capitolo della love story tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo la rottura si apre uno spiraglio…

Sembrava fosse definitivamente finita la storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e invece… A distanza di alcuni giorni dalla rottura tra i due, ecco il possibile cambio di programma annunciato dal ragazzo sul proprio canale Twitch TV. Non solo. Per Daniele anche alcuni commenti al vetriolo su qualche ex concorrente del GF Vip che, a quanto pare, non “si fa gli affari suoi”…

Daniele Dal Moro, la storia con Oriana e gli altri gieffini

“Come tutti quanti ormai sapete io e Oriana abbiamo discusso. Però, sicuramente, ci vedremo e parleremo ancora”, ha ammesso Daniele parlando con i fan che lo seguono nelle sue live su Twitch tv. “Per quanto riguarda altre persone vi dico solo una cosa, ma con la più grande sincerità. Non dico nulla su loro perché me l’ha chiesto Oriana, perché se fosse per me vi assicuro che parlerei”.

“Perché io ho questo difetto qua, io sono una persona molto buona, sono buono. Il problema è che quando mi arrabbio sbotto, avete presente il detto ‘non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia?’. Ecco quello sono io. Credo che l’amicizia non sia una parola, ma che un amico dimostra di esserlo con i gesti. Io non ho mai detto un cavolo e ho sempre cercato di dare una mano”.

Ma è proprio sugli altri che si concentra la seconda parte del discorso di Dal Moro: “Di me gli altri hanno sempre parlato e si sono sempre intromessi. E ora che non venissero qui a fare i paladini della giustizia perché nella casa del GF le persone che ci giravano intorno per fare da paceri lo facevano perché sapevano che gli tornava comodo all’interno del gioco. Perché sapevano tutti che io e Oriana eravamo forti. Quindi che non mi venissero a raccontarmi storielle”.

“Quindi non rompetemi le scatole perché da oggi a chi mi rompe farò di peggio. Ognuno pensi ai cavoli suoi. E non aggiungo altro, perché è meglio che sto zitto, perché altrimenti faccio danni. Quindi è meglio che stia muto adesso. Chiedo solo che non si intromettano più nei fatti miei perché mi sono stancato”.

Una ulteriore dose di fastidio per il ragazzo è stata espressa poi anche su Twitter con alcuni post per i quali non si capisce bene il destinatario: