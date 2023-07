Dopo Amici, nuovi retroscena sull’ultima edizione. Wax ha parlato con Lorella Cuccarini e ha svelato cosa è successo con Maria De Filippi.

Un po’ prepotente e arrogante. Sono queste le parole usate da Wax, cantante di Amici 22, parlando con Lorella Cuccarini nel podcast della showgirl, per spiegare cosa sia realmente accaduto ad inizio programma con Maria De Filippi e quella famosa “lite” prima ancora di entrare a far parte in modo ufficiale della classe di studenti del talent show.

Wax racconta la lite iniziale con Maria De Filippi

Maria De Filippi

Nel corso della puntata di ‘Dimmi di te’ del podcast di Lorella Cuccarini, Wax ha raccontato la sua esperienza nella scuola di Amici, fin dal principio e dal primo approccio, sbagliato, con Maria De Filippi.

“C’è stato un momento di tensione. Io sono entrato e in maniera abbastanza arrogante, mi sono tolto le scarpe. Come si sa, io canto senza le scarpe. Sono andato a presentarmi, ma ho iniziato in maniera strana, con il piede sbagliato. Ho salutato dicendo ‘Buongiorno signorine‘”, ha raccontato il giovane cantante.

“Cavolo c’era Maria, non era molto educato da dire proprio così. Io comunque mi sentivo già a casa, infatti, come detto, mi sono tolto subito le scarpe. Poi di solito ti fanno le domande, da dove vieni, cosa fai…Io in maniera prepotente, un po’ da sfacciato, ho detto: ‘Ora devo rispondere a queste domande?’. Poi tra me e me mi sono detto: ‘Ma perché devo dire queste cose? Ma perché devo parlare in questa maniera?'”.

Un atteggiamento che è stato subito contestato proprio dalla padrona di casa: “Maria mi ha risposto: ‘Guarda, sinceramente, a uno che mi risponde in questa maniera, non lo faccio neanche continuare a cantare’. Allora mi sono alzato e ho detto: ‘Dico l’ultima cosa. Mi voglio scusare. Se volete ascoltare la mia musica, canto volentieri’. Mi sono scusato e allora lei ha detto: ‘Va bene, ascoltiamo’. E poi ha detto che la canzone era molto carina”.

Di seguito anche la puntata del podcast della Cuccarini con il giovane cantante: